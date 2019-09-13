Вс, 15.09.2019
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Лавров: Война в Сирии окончена

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Сергей Лавров

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что война в Сирии окончена.

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни", - заявил в интервью газете "Труд" Лавров.

По его словам, в Сирии начался процесс восстановления государством и на первом месте сейчас оказание гуманитарной помощи Сирии и продвижение политического процесса, чтобы урегулировать кризис в стране.

В войне в Сирии с 2011 года погибли более 370 000 гражданских жителей, а миллионы людей покинули дома, чтобы перебраться в другую часть страны или за границу. Война началась, когда правительство решило остановить направленные против него протесты.

Сирия является союзником России уже несколько десятилетий, связи обеих стран укрепились, когда в 2015 году Москва поддержала режим Асада в сирийской гражданской войне.

При поддержке Москвы силам Асада удалось вернуть контроль над большей частью территории Сирии.

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