Лавров: Война в Сирии окончена

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни", - заявил в интервью газете "Труд" Лавров.

По его словам, в Сирии начался процесс восстановления государством и на первом месте сейчас оказание гуманитарной помощи Сирии и продвижение политического процесса, чтобы урегулировать кризис в стране.

В войне в Сирии с 2011 года погибли более 370 000 гражданских жителей, а миллионы людей покинули дома, чтобы перебраться в другую часть страны или за границу. Война началась, когда правительство решило остановить направленные против него протесты.