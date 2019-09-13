За сутки в ДТП пострадали 19 человек, шесть из которых - пешеходы

За прошедшие сутки в результате ДТП на дорогах Латвии пострадали 19 человек, в том числе шесть пешеходов и три велосипедиста, сообщает Госполиция.
В четверг в стране зарегистрировано 104 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 17 аварий были с пострадавшими.
За прошедшие сутки на дорогах задержано восемь водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, и один водитель под воздействием наркотических веществ.
Также полицейские оформили 161 протокол о превышении разрешенной скорости движения, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения было оформлено 438 протоколов.