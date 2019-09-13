Вс, 15.09.2019
Наказание - это не месть, а последняя возможность для преступника вернуться в общество. Карлис Араис, продюсер проекта TVNET "Невидимое в тюрьме"

За сутки в ДТП пострадали 19 человек, шесть из которых - пешеходы

Пешеходный переход

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в результате ДТП на дорогах Латвии пострадали 19 человек, в том числе шесть пешеходов и три велосипедиста, сообщает Госполиция.

В четверг в стране зарегистрировано 104 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 17 аварий были с пострадавшими.

За прошедшие сутки на дорогах задержано восемь водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, и один водитель под воздействием наркотических веществ.

Также полицейские оформили 161 протокол о превышении разрешенной скорости движения, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения было оформлено 438 протоколов.

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