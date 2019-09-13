"Еще не могу проститься": Вдова актера Скрастиньша рассказала о последних днях его жизни

На этой неделе стало известно о смерти легендарного латвийского актера Иманта Скрастиньша. Вдова актера Рита Тренце рассказала изданию Vakara Ziņas о последних днях его жизни.
Актер ушел из жизни 9 сентября в 22:00. Тренце вспоминает, как вечером раздался телефонный звонок и она услышала ужасающую новость.
Как сообщает издание Vakara Ziņas, Скрастиньш последние три дня провел в реанимации, к нему могли попасть только жена, брат и крестник.
Долго находиться в реанимации было нельзя. Состояние актера было очень тяжелым, поэтому визиты были короткими.
Тренце признает, что ей все еще тяжело поверить в происходящее.
"Еще не могу проститься. Слишком мало времени прошло", - сказала она.
Напомним, актер ушел из жизни в возрасте 78 лет. Прощание с артистом пройдет 14 сентября в часовне Рижского Лесного кладбища.
Фото: Актер Имантс Скрастиньш