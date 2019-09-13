Вс, 15.09.2019
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  • "Еще не могу проститься": Вдова актера Скрастиньша рассказала о последних днях его жизни

"Еще не могу проститься": Вдова актера Скрастиньша рассказала о последних днях его жизни

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На этой неделе стало известно о смерти легендарного латвийского актера Иманта Скрастиньша. Вдова актера Рита Тренце рассказала изданию Vakara Ziņas о последних днях его жизни. 

Актер ушел из жизни 9 сентября в 22:00. Тренце вспоминает, как вечером раздался телефонный звонок и она услышала ужасающую новость.

Как сообщает издание Vakara Ziņas, Скрастиньш последние три дня провел в реанимации, к нему могли попасть только жена, брат и крестник.

Долго находиться в реанимации было нельзя. Состояние актера было  очень тяжелым, поэтому визиты были короткими. 

Тренце признает, что ей все еще тяжело поверить в происходящее.

"Еще не могу проститься. Слишком мало времени прошло", - сказала она. 

Напомним, актер ушел из жизни в возрасте 78 лет. Прощание с артистом пройдет 14 сентября в часовне Рижского Лесного кладбища.

Фото: Актер Имантс Скрастиньш

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