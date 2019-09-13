"Еще не могу проститься": Вдова актера Скрастиньша рассказала о последних днях его жизни

Актер ушел из жизни 9 сентября в 22:00. Тренце вспоминает, как вечером раздался телефонный звонок и она услышала ужасающую новость.

Как сообщает издание Vakara Ziņas, Скрастиньш последние три дня провел в реанимации, к нему могли попасть только жена, брат и крестник.

Долго находиться в реанимации было нельзя. Состояние актера было очень тяжелым, поэтому визиты были короткими.

Тренце признает, что ей все еще тяжело поверить в происходящее.

"Еще не могу проститься. Слишком мало времени прошло", - сказала она.

Напомним, актер ушел из жизни в возрасте 78 лет. Прощание с артистом пройдет 14 сентября в часовне Рижского Лесного кладбища.