Винькеле: государство должно будет вернуть долг медикам

"В настоящее время мы рассматриваем проекта бюджета, который является достигнутым в ходе тяжелых переговоров компромиссом, и по умолчанию он разрабатывался с осознанием того, что мы можем не соблюдать закон и обещания Сейма по зарплатам медиков. Осознавая, что правительство состоит из пяти партий, я могу хоть на голове стоять, напоминая о том, что эти решения являются обязательными, но, если большинство их не поддерживает, то нужен компромисс", - сказала министр, подчеркнув, что государству долг перед медиками придется возвращать.