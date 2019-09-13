Винькеле: государство должно будет вернуть долг медикам

Государство должно будет вернуть долг медицинским работникам, заявила на внеочередном заседании правительства министр здравоохранения Илзе Винькеле, комментируя достигнутый компромисс по бюджету следующего года.
Она напомнила, что отрасль здравоохранения ранее получила ряд важных обещаний, в том числе о повышении зарплат работников медучреждений.
"В настоящее время мы рассматриваем проекта бюджета, который является достигнутым в ходе тяжелых переговоров компромиссом, и по умолчанию он разрабатывался с осознанием того, что мы можем не соблюдать закон и обещания Сейма по зарплатам медиков. Осознавая, что правительство состоит из пяти партий, я могу хоть на голове стоять, напоминая о том, что эти решения являются обязательными, но, если большинство их не поддерживает, то нужен компромисс", - сказала министр, подчеркнув, что государству долг перед медиками придется возвращать.
Как сообщалось, для приоритетов Министерства здравоохранения, в том числе обеспечения роста зарплат медицинских работников, в следующем году запланировано 50 млн евро.
В целом Минздрав на приоритетные меры в здравоохранении запросил в бюджете следующего года 279 млн евро, в том числе 119,7 млн были необходимы, чтобы реализовать предусмотренные законом обязательства о повышении зарплат медицинских работников.
Ранее Винькеле заявила, что зарплаты медиков в следующем году, скорее всего, не будут увеличены в обещанном размере, то есть на 20%, как предусмотрено законом о финансировании здравоохранения.