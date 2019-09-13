Упал в реку и начал тонуть: в Рауне спасли человека

В четверг в Рауне был спасен тонувший в реке человек, сообщает агентство LETA.
Пожарно-спасательную службу о том, что в реку упал и тонет человек, проинформировали свидетели.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, упавшего в воду человека с помощью местных жителей уже частично вытащили из воды. С помощью спаасательной дости сотрудники VUGD вынесли человека на берег и передали медикам.
Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 35 вызовов - 18 на тушение пожаров, 11 - на спасательные работы, а еще шесть вызовов оказались ложными.