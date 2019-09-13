Упал в реку и начал тонуть: в Рауне спасли человека

Пожарно-спасательную службу о том, что в реку упал и тонет человек, проинформировали свидетели.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, упавшего в воду человека с помощью местных жителей уже частично вытащили из воды. С помощью спаасательной дости сотрудники VUGD вынесли человека на берег и передали медикам.