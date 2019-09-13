Вс, 15.09.2019
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Упал в реку и начал тонуть: в Рауне спасли человека

Ласты и водолазная маска

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В четверг в Рауне был спасен тонувший в реке человек, сообщает агентство LETA.

Пожарно-спасательную службу о том, что в реку упал и тонет человек, проинформировали свидетели.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, упавшего в воду человека с помощью местных жителей уже частично вытащили из воды. С помощью спаасательной дости сотрудники VUGD вынесли человека на берег и передали медикам.

Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 35 вызовов - 18 на тушение пожаров, 11 - на спасательные работы, а еще шесть вызовов оказались ложными.

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