Обмененный Владимир Цемах вернулся на Донбасс

Бывший боец прокремлевских сепаратистов в Восточной Украине Владимир Цемах, которого в этом месяце обменяли в рамках обмена заключенными между Украиной и РФ, вернулся в "Донецкую народную республику", сообщает агентство "Настоящее время".
Эту информацию подтвердила его дочь Мария Левченко-Цемах.
На вопрос о дальнейших планах отца, Мария ответила: "Жить".
При этом она отказалась говорить, виновен ли ее отец в крушении малайзийского лайнера в Донбассе.
"Все, кто хотел, от отца показания получили. Все, что мы хотели сказать, мы сказали. Никто ни от кого не скрывается, утаивать ему нечего", - подчеркнула Левченко-Цемах.
Она также подтвердила допрос отца следователями из Нидерландов.
Напомним, что 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха.
Позже стало известно, что Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемые по делу о сбитом MH17.