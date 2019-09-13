Вс, 15.09.2019
Выступление Shortparis выглядело так, как будто владыка на небе прикола ради скрестил Мерлина Мэнсона, Иена Кёртиса и Глеба Самойлова в один единый организм, чтобы посмотреть, что получиться. Илья Козин, журналист TVNET

Обмененный Владимир Цемах вернулся на Донбасс

1

ФОТО: Reuters/ScanPix

Бывший боец прокремлевских сепаратистов в Восточной Украине Владимир Цемах, которого в этом месяце обменяли в рамках обмена заключенными между Украиной и РФ, вернулся в "Донецкую народную республику", сообщает агентство "Настоящее время".

Эту информацию подтвердила его дочь Мария Левченко-Цемах.

На вопрос о дальнейших планах отца, Мария ответила: "Жить".

При этом она отказалась говорить, виновен ли ее отец в крушении малайзийского лайнера в Донбассе.

"Все, кто хотел, от отца показания получили. Все, что мы хотели сказать, мы сказали. Никто ни от кого не скрывается, утаивать ему нечего", - подчеркнула Левченко-Цемах.

Она также подтвердила допрос отца следователями из Нидерландов.

Напомним, что 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха.

Позже стало известно, что Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемые по делу о сбитом MH17.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ