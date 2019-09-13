Вс, 15.09.2019
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Кариньш прокомментировал бюджет: правительство сумело договориться

Премьер-министр Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

Бюджет 2020 года можно считать социально ответственным,  заявил журналистам после внеочередного заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он сказал, что правительство, договорившись в пятницу о выделении дополнительных средств на приоритеты министерств и других учреждений, по сути договорилось по бюджету 2020 года и в последующие несколько недель будет его технически уточнять. 

Премьер назвал три  важнейших аспекта, характеризующих бюджет 2020 года. Во-первых, в 2020 году не будут повышены налоги. Во-вторых, с 1 января будет повышен необлагаемый минимум, что улучшит положение получателей маленьких зарплат. В-третьих, найдено дополнительное финансирование на приоритеты правительства - административно-территориальную реформу, медицину, образование и науку.

"Процесс был нелегким, но пять партий сумели договориться, чтобы обеспечить социально ответственный бюджет", - сказал премьер. 

Как сообщалось, Кабинет министров в пятницу на внеочередном заседании принял решение о распределении 192,4 млн евро на приоритетные меры министерств и независимых учреждений.  

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