Кариньш прокомментировал бюджет: правительство сумело договориться

Бюджет 2020 года можно считать социально ответственным, заявил журналистам после внеочередного заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Он сказал, что правительство, договорившись в пятницу о выделении дополнительных средств на приоритеты министерств и других учреждений, по сути договорилось по бюджету 2020 года и в последующие несколько недель будет его технически уточнять.
Премьер назвал три важнейших аспекта, характеризующих бюджет 2020 года. Во-первых, в 2020 году не будут повышены налоги. Во-вторых, с 1 января будет повышен необлагаемый минимум, что улучшит положение получателей маленьких зарплат. В-третьих, найдено дополнительное финансирование на приоритеты правительства - административно-территориальную реформу, медицину, образование и науку.
"Процесс был нелегким, но пять партий сумели договориться, чтобы обеспечить социально ответственный бюджет", - сказал премьер.
Как сообщалось, Кабинет министров в пятницу на внеочередном заседании принял решение о распределении 192,4 млн евро на приоритетные меры министерств и независимых учреждений.