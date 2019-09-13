Фото: В Марупском крае открылся самый современный в Европе центр пляжного спорта

Латвийские климатические условия не позволяют круглый год заниматься пляжными видами спорта под открытым небом, поэтому в холодные месяцы года пляжным волейболистам необходимо место, где можно было бы наслаждаться очарованием этой игры и готовиться к предстоящему сезону. По этой причине 10 лет назад был построен центр пляжного волейбола Brazīlija, который нынешней осенью сменил свое место расположения и получил новое название - Ruukki пляжный центр.

"Хочу поздравить всю команду, которая в столь короткие сроки построила этот холл. Я считаю, что для пляжного волейбола, тенниса и латвийского спорта в целом очень важно, что спортивные залы становятся все качественнее и лучше. Это движет вперед и спортсменов, и чем больше у нас будет таких спортивных холлов, тем приятнее будет играть в пляжный волейбол в зимний период", - говорит титулованный пляжный волейболист Александр Самойлов.

Александр Самойлов ФОТО: Пресс-фото

На мероприятии открытия можно было совершить познавательную экскурсию по помещениям центра пляжного спорта, лично встретиться с дуэтами латвийских пляжных волейболистов Тиной Граудиней/Анастасией Кравченокой и Александром Самойловым/Янисом Шмединьшем, а также увидеть показательные выступления по пляжному теннису с участием спортсменов латвийской сборной Наталии Тумшевич-Эргле, Греты Вейнберги, Никиты Рыбакова и Сергея Ратникова.

В Ruukki пляжном центре посетители смогут проводить игры и тренировки на 6 песчаных площадках внутри помещений и 7 пляжных площадках на стадионе. Песчаные площадки предусмотрены не только для пляжного волейбола и тенниса, но и для других видов спорта на песке.

Во время летнего сезона посетители смогут освежиться в расположенном рядом пруду, а зимой рядом со спортивным центром будет сооружена бобслейная трасса для детей.

Для оборудования площадок для пляжного волейбола было использовано 2660 тонн песка, который будут поливать из специального устройства для поливки песка и обогревать с помощью труб отопления протяженностью 5 км. Для обеспечения как можно более хороших условий для игры будут применяться мощная вентиляционная система, регулируемое освещение, а также видеозапись игр, что даст игрокам возможность запрашивать у судьи повтор в случае спорной ситуации во время игры. Для заботы об окружающей среде, оборудована бесплатная автостоянка на 50 машин, на которой можно также зарядить свой электромобиль.