В больнице Хельсинки детей привязывали к койкам "для их же безопасности"

В 2017 году у А.Л. (полное имя редакции известно) родился сын. С рождения у мальчика были диагностированы проблемы с печенью. При его лечении была допущена ошибка, поэтому ему постоянно требуются помощь и надзор, который, однако, по словам матери, в вышеупомянутой больнице отсутствует.

Новая детская больница Хельсинки открыла свои двери в мае прошлого года. Строительство новой детской больницы обошлось в 170 млн евро, из которых 40 млн было собрано за счет сбора пожертвований.

С начала марта этого года сын А.Л. в течение двух месяцев находился в больнице, так мать и узнала о существующих там проблемах. Мать утверждает, что из-за нехватки медсестер, ей приходилось постоянно быть в больнице рядом с сыном, на работу она ходить не могла. В мае ребенка отпустили домой, но с тех пор для проверки состояния здоровья они приходили в ту же больницу уже более 20 раз. Мать уверяет, что персонал больницы привязывал ее сына. Хотя в больничных палатах установлены камеры видеонаблюдения, ей в больнице сказали, что видеосъемка не ведется.

В понедельник финское государственная общественно-правовая кампания Yle выпустила передачу о происходящем в Новой детской больнице в Хельсинки. Журналисты опросили несколько работающих в больнице медсестер, которые рассказали о серьезных проблемах, касающихся нехватки персонала и качества помещений.

Также до редакции Yle дошло письмо от медсестер, которые утверждают, что маленьких пациентов иногда привязывают к койкам, чтобы "гарантировать их безопасность", когда родители вынуждены отлучиться из больницы или не могут присматривать за своими детьми.

По словам руководителя Новой детской больницы Яри Петяйя, пациентов не привязывают из-за нехватки ресурсов, пациентам обеспечивается безопасность так же, как это делали в старой детской больнице. По его словам, ситуация с безопасностью пациентов в больнице находится на самом высоком уровне, пишет Yle.

По словам А.Л, она узнала о происходящем с сыном, когда пришла в больницу неожиданно. Ее сын был привязан, поэтому он сходил под себя и был грязным от рвоты. На вопрос матери, почему его привязали, медсестры ответили, что так рапорядились врачи.

"Больше всего беспокоит то, что медсестры перекладывают вину на врачей, признают, что их мало, но свои ошибки не признают", – говорит эстонка.

Медсестры, с которыми удалось поговорить журналистам, рассказали, что в феврале жизнь одного из новорожденных оказалась в опасности, когда с потолка на аппарат ЭКМО упала плитка. Аппарат, насыщающий кровь кислородом, принял удар на себя, что спасло ребенку жизнь.

"Если бы плитка упала на несколько сантиметров дальше, пациент бы моментально погиб. Уже нельзя было бы ничего поделать", - призналась медсестра больницы журналистам Yle.

Представитель профсоюза Новой детской больницы Нина Яара подчеркнула, что в персонал больницы вынужден много перерабатывать. Она признала, что велика и нехватка персонала, а работников из других больниц не привлекают в достаточной количестве. Она говорит, что хотя временные работники приходят из других больниц, необходимы специалисты с определенными навыками, а время для обучения их необходимому бывает сложно найти. "Постоянных сотрудников трудно найти", – признает Яара.

По словам эстонки, медсестры не всегда записывали все и не передавали это врачам. По ее словам, она видела как хороших медсестер, прекрасно выполнявших свою работу, так и с тех, чью компетентность можно поставить под сомнение.