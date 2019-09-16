"Динамо" у себя дома принимает аутсайдера чемпионата

Рижане только что завершили свою первую выездную серию игр в этом сезоне. Результат более чем неудовлетворительный - три поражения, ноль очков, 16 пропущенных шайб.

"Первую выездную серию игр, конечно, оцениваем очень слабо. Пропала наша игра. В меньшинстве играем очень плохо, в большинстве - средне. Поедем домой и будем анализировать в чём проблема. До понедельника это всё нужно исправить", - сказал литовский защитник Нерюс Алишаускас после последнего матча со "Спартаком".

Напомним, что рижане на выезде провели три матча - против "Йокерита" (2:7), "Нефтехимика" (0:4) и московского "Спартака" (1:5). После матча в Нижнекамске главный тренер "Динамо" Гиртс Анкипанс заявил, что у его подопечных куда-то пропала уверенность в собственных силах и над этим необходимо работать. Судя по результатам матча со "Спартаком", работы ещё непочатый край.

Что касается нашего сегодняшнего соперника, то "Амур" - это явный аутсайдер текущего чемпионата. Судите сами, хоккеисты из Хабаровска в этом сезоне провели 5 матчей, в которых потерпели 5 поражений. Интересно, что у "Амура" при этом практически идентичная с "Динамо" разница забитых и пропущенных голов - у рижан 7:12, у хабаровчан - 6:12.