Пн, 16.09.2019
Я считаю, что семья мешает. Кормье, например, свою семью с собой берёт. Последнюю неделю, когда он гоняет вес, всё время семья рядом. Ему это помогает - мне мешает. Я считаю, что моя семья должна быть подальше от этого. Хабиб Нурмагомедов, дагестанский боец

"Динамо" у себя дома принимает аутсайдера чемпионата

Гинтс Мейя и Эмилс Гегерис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня, 16 сентября, рижское "Динамо" у себя дома проведёт матч против "Амура" из Хабаровска. Для рижан, которые проиграли три матча подряд, это отличная возможность реабилитироваться перед своими болельщиками. Начало игры в 19:30. 

Рижане только что завершили свою первую выездную серию игр в этом сезоне. Результат более чем неудовлетворительный - три поражения, ноль очков, 16 пропущенных шайб. 

"Первую выездную серию игр, конечно, оцениваем очень слабо. Пропала наша игра. В меньшинстве играем очень плохо, в большинстве - средне. Поедем домой и будем анализировать в чём проблема. До понедельника это всё нужно исправить", - сказал литовский защитник Нерюс Алишаускас после последнего матча со "Спартаком".

Напомним, что рижане на выезде провели три матча - против "Йокерита" (2:7), "Нефтехимика" (0:4) и московского "Спартака" (1:5). После матча в Нижнекамске главный тренер "Динамо" Гиртс Анкипанс заявил, что у его подопечных куда-то пропала уверенность в собственных силах и над этим необходимо работать. Судя по результатам матча со "Спартаком", работы ещё непочатый край.

Что касается нашего сегодняшнего соперника, то "Амур" - это явный аутсайдер текущего чемпионата. Судите сами, хоккеисты из Хабаровска в этом сезоне провели 5 матчей, в которых потерпели 5 поражений. Интересно, что у "Амура" при этом практически идентичная с "Динамо" разница забитых и пропущенных голов - у рижан 7:12, у хабаровчан - 6:12.

В общей сложности рижане встречались с "Амуром" 27 раз - 13 побед на счету хабаровчан и 14 раз сильнее оказывалось "Динамо". Разрыв совсем небольшой и его пора увеличивать. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ