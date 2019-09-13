Левитс: нужно продолжать отстаивать ценности, на которых построена наша свобода

В борьбе с угрозами демократии и свободе особенно важна вера людей в силу закона, а также правильная его интерпретация, заявил на Рижском форуме безопасности президент Латвии Эгил Левитс.
Еще один способ борьбы с угрозами демократии - улучшение систем образования, здравоохранения и социального обеспечения в государстве.
Президент указал, что есть много разных способов угрожать демократии и свободе. Один из таких инструментов - социальные сети. По этой причине он выдвинул одним из приоритетов своего президентства вопросы безопасности информационного пространства и цифровую политику.
Говоря о НАТО, Левитс подчеркнул, что организация справлялась с самыми разными вызовами и продолжает переживать взлеты и падения. Президент заявил, что НАТО - важная организация, поэтому страны-участницы должны делать все, чтобы ее сохранить, в том числе продолжать увеличивать оборонный бюджет.
"Нам нужно продолжать отстаивать ценности, на которых построена наша свобода", - заявил он.
Рижский форум безопасности проводят Институт внешней политики Латвии в сотрудничестве с фондом Фридриха Эберта, департаментом публичной дипломатии НАТО, посольствами Польши и Канады в Латвии.