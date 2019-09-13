Меган Маркл в серьгах принцессы Дианы представила свою колекцию одежды

Во время презентации Меган выглядела сдержанно, но элегантно.

Она появилась на мероприятии в вещах из своей же коллекции - белой рубашке, в создании которой ей помогла дизайнер Миша Нону, и черных брюках от британского люксового бренда Jigsaw.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Однако внимание публики и прессы больше привлекли украшения, которые герцогиня подобрала к своему образу. Она надела золотые серьги-бабочки, которые когда-то принадлежали маме ее мужа Гарри - принцессе Диане.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Леди Ди впервые появилась в этих серьгах 4 мая 1986 года, когда отправилась в Канаду вместе с принцем Чарльзом.

Меган уже не первый раз надевает серьги-бабочки - они сверкали в ее ушах во время первого королевского тура с принцем Гарри в Сиднее 16 октября 2018 года.

Кроме того, один из золотых браслетов на запястье герцогини также когда-то украшал руку покойной принцессы.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Как сообщает Daily Mail, в капсульную колекцию Меган Маркл вошли пять предметов гардероба - рубашка от Миши Нону, платье от Marks & Spencer, брючный костюм от Jigsaw и сумка от John Lewis.

Стоимость вещей варьируется от 19,50 до 199 фунтов (21,91 - 223,62 евро).

Средства, полученные от продаж, будут направлены в благотворительную организацию Smart Works, специализирующуюся на помощи безработным женщинам.