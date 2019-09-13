Меган Маркл в серьгах принцессы Дианы представила свою колекцию одежды
Герцогиня Сассекская Меган впервые официально вышла в свет после рождения сына Арчи. Поводом для этого стала презентация ее капсульной коллекции одежды. Отметим, что герцогиня заметно похорошела и уже пришла в форму после родов.
Во время презентации Меган выглядела сдержанно, но элегантно.
Она появилась на мероприятии в вещах из своей же коллекции - белой рубашке, в создании которой ей помогла дизайнер Миша Нону, и черных брюках от британского люксового бренда Jigsaw.
Однако внимание публики и прессы больше привлекли украшения, которые герцогиня подобрала к своему образу. Она надела золотые серьги-бабочки, которые когда-то принадлежали маме ее мужа Гарри - принцессе Диане.
Леди Ди впервые появилась в этих серьгах 4 мая 1986 года, когда отправилась в Канаду вместе с принцем Чарльзом.
Меган уже не первый раз надевает серьги-бабочки - они сверкали в ее ушах во время первого королевского тура с принцем Гарри в Сиднее 16 октября 2018 года.
Кроме того, один из золотых браслетов на запястье герцогини также когда-то украшал руку покойной принцессы.
Как сообщает Daily Mail, в капсульную колекцию Меган Маркл вошли пять предметов гардероба - рубашка от Миши Нону, платье от Marks & Spencer, брючный костюм от Jigsaw и сумка от John Lewis.
Стоимость вещей варьируется от 19,50 до 199 фунтов (21,91 - 223,62 евро).
Средства, полученные от продаж, будут направлены в благотворительную организацию Smart Works, специализирующуюся на помощи безработным женщинам.
Галерея: Меган Маркл на презентации своей колекции одежды