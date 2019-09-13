МИД услышали? Посольство Латвии в Австралии вошло в список приоритетов на 2020 год

Посольство в Австралии укрепит дипломатическое представительство Латвии в Новой Зеландии и странах Тихоокеанского региона, а также будет способствовать сотрудничеству с диаспорой и экономическим связям.

На открытие посольства в бюджете будущего года требуется примерно 1,8 млн евро, ранее сообщили в МИД.

Напомним, в прошлом году ведомство также просило правительство при рассмотрении бюджета выделить средства на открытие посольства. На этом особенно настаивают проживающие в Австралии соотечественники.