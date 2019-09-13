Вс, 15.09.2019
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МИД услышали? Посольство Латвии в Австралии вошло в список приоритетов на 2020 год

Флаг Австралии. Иллюстративное фото.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Среди приоритетов бюджета 2020 года, которые концептуально поддержало правительство, предусмотрены и средства на открытие посольства Латвии в Австралии, сообщил советник министра иностранных дел Эдгара Ринкевича Мартиньш Дрегерис.

Посольство в Австралии укрепит дипломатическое представительство Латвии в Новой Зеландии и странах Тихоокеанского региона, а также будет способствовать сотрудничеству с диаспорой и экономическим связям.

На открытие посольства в бюджете будущего года требуется примерно 1,8 млн евро, ранее сообщили в МИД.

Напомним, в прошлом году ведомство также просило правительство при рассмотрении бюджета выделить средства на открытие посольства. На этом особенно настаивают проживающие в Австралии соотечественники.

Подавая документ о приоритетах бюджета 2020-2022 гг., МИД запросил средства именно на открытие представительства в Австралии, которое могло бы стать региональным, охватив также Новую Зеландию. 

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