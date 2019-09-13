Вс, 15.09.2019
Выступление Shortparis выглядело так, как будто владыка на небе прикола ради скрестил Мерлина Мэнсона, Иена Кёртиса и Глеба Самойлова в один единый организм, чтобы посмотреть, что получиться. Илья Козин, журналист TVNET

Видео: Тяжелое ДТП в Елгаве; в больницу доставлены женщина и дети

В пятницу, 13 сентября, после обеда в результате ДТП в центре Елгавы в больницу были доставлены женщина и два ребёнка. Об этом сообщает представитель Госполиции Иева Сиетниеце.

Несчастный случай произошёл около 14:30 на перекрёстке улиц Лиелас и Оскара Калпака.

В ДТП попала машина Volkswagen Golf, за рулём которой находился мужчина, и Volkswagen Passat, где за рулём была женщина.

Согласно предварительной информации, Golf пересекал перекрёсток на красный сигнал светофора. 

Женщина и двое детей были доставлены в медицинское учреждение для оценки состояния, в настоящее время полиция не может назвать их точный возраст.

На видео очевидца видно, как на месте происшествия работают несколько бригад Неотложной медицинской помощи.

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