Видео: Тяжелое ДТП в Елгаве; в больницу доставлены женщина и дети

В пятницу, 13 сентября, после обеда в результате ДТП в центре Елгавы в больницу были доставлены женщина и два ребёнка. Об этом сообщает представитель Госполиции Иева Сиетниеце.
Несчастный случай произошёл около 14:30 на перекрёстке улиц Лиелас и Оскара Калпака.
В ДТП попала машина Volkswagen Golf, за рулём которой находился мужчина, и Volkswagen Passat, где за рулём была женщина.
Согласно предварительной информации, Golf пересекал перекрёсток на красный сигнал светофора.
Женщина и двое детей были доставлены в медицинское учреждение для оценки состояния, в настоящее время полиция не может назвать их точный возраст.
На видео очевидца видно, как на месте происшествия работают несколько бригад Неотложной медицинской помощи.