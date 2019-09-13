Видео: Тяжелое ДТП в Елгаве; в больницу доставлены женщина и дети

Несчастный случай произошёл около 14:30 на перекрёстке улиц Лиелас и Оскара Калпака.

В ДТП попала машина Volkswagen Golf, за рулём которой находился мужчина, и Volkswagen Passat, где за рулём была женщина.

Согласно предварительной информации, Golf пересекал перекрёсток на красный сигнал светофора.

Женщина и двое детей были доставлены в медицинское учреждение для оценки состояния, в настоящее время полиция не может назвать их точный возраст.