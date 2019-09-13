Директор Заворотнюк отрицает ее госпитализацию

Директор актрисы Стас Христов подчеркнул, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором она опровергла информацию о госпитализации.

Напомним, ранее в СМИ появилось сообщение, о том, что Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что у актрисы начался отек мозга.