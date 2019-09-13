Вс, 15.09.2019
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Директор Заворотнюк отрицает ее госпитализацию

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

ФОТО: Sputnik/Scanpix

Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк отрицает госпитализацию и сообщение о нахождении артистки в реанимации. Об этом сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на РИА "Новости". 

Директор актрисы Стас Христов подчеркнул, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором она опровергла информацию о госпитализации.

"Она ответила: "Бред. Отстань"", - цитирует издание Христова. 

Напомним, ранее в СМИ появилось сообщение, о том, что Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что у актрисы начался отек мозга. 

На данный момент в СМИ появляется все больше и больше слухов о состоянии здоровья звезды. Новых фотографий или видеообращений, которые бы подтвердили, что с Анастасией все хорошо нет. Друзья и близкие актрисы не отрицают, что существует "большая проблема". Директор звезды уже анонсировал, что в сентябре состоится программа на одном из центральных российских каналов, где будет рассказана правда о происходящем. 

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