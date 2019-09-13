Директор Заворотнюк отрицает ее госпитализацию

Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк отрицает госпитализацию и сообщение о нахождении артистки в реанимации. Об этом сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на РИА "Новости".
Директор актрисы Стас Христов подчеркнул, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором она опровергла информацию о госпитализации.
"Она ответила: "Бред. Отстань"", - цитирует издание Христова.
Напомним, ранее в СМИ появилось сообщение, о том, что Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что у актрисы начался отек мозга.
На данный момент в СМИ появляется все больше и больше слухов о состоянии здоровья звезды. Новых фотографий или видеообращений, которые бы подтвердили, что с Анастасией все хорошо нет. Друзья и близкие актрисы не отрицают, что существует "большая проблема". Директор звезды уже анонсировал, что в сентябре состоится программа на одном из центральных российских каналов, где будет рассказана правда о происходящем.