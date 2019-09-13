Левитс: Намибия - один из ближайших партнеров Латвии на африканском континенте

"Латвия постепенно расширяет двустороннее сотрудничество со странами юго-западной Африки, развивая как политические, так и экономические связи. Хотя наши страны разделены большим расстоянием, нас объединяет желание развивать более тесные связи, основанные на взаимоуважении и стремлении увеличить благосостояние. Также нас объединяет мнение о том, что особое внимание следует уделить качественному профессиональному и высшему образованию, приспособленному к экономическим нуждам, а также цифровым навыкам", - сказал Левитс.