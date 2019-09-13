Левитс: Намибия - один из ближайших партнеров Латвии на африканском континенте

Намибия - один из ближайших партнеров Латвии на африканском континенте, заявил президент Латвии Эгил Левитс после встречи в Рижском замке с вице-президентом Намибии Нанголо Мбумбой.
Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, сегодняшняя встреча стала первым контактом на столь высоком уровне между Латвией и Намибией.
"Латвия постепенно расширяет двустороннее сотрудничество со странами юго-западной Африки, развивая как политические, так и экономические связи. Хотя наши страны разделены большим расстоянием, нас объединяет желание развивать более тесные связи, основанные на взаимоуважении и стремлении увеличить благосостояние. Также нас объединяет мнение о том, что особое внимание следует уделить качественному профессиональному и высшему образованию, приспособленному к экономическим нуждам, а также цифровым навыкам", - сказал Левитс.
Он подчеркнул, что сотрудничество ЕС и Африки должно быть направлено на усиление экономических связей и создание благоприятных условий для инвестиций.
Мбумба поблагодарил Левитса за прием, оценил достижения Латвии в сфере технологий, в медицине, образовании и других отраслях, а также заявил, что делегация Намибии прибыла в Латвию с двухдневным визитом, чтобы поучиться, перенять хорошую практику и установить дружественные отношения для дальнейшего сотрудничества.