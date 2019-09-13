В России ученика хотят отстранить от школы из-за подражания футболисту. За мальчика вступился Ургант

Ученик школы занимается футболом и уже успел выиграть различные кубки и медали. Одним из любимых футболистов Прохора является Ибрагимович. Мальчик как и знаменитый футболист носит прическу с выбритыми висками и обесцвеченным хвостиком на макушке, пишет портал.

Согласно мнению администрации школы - окрашивание волос в яркие цвета является веянием с запада, а в частности это пошло от представителей сексуальных меньшинств. Помимо этого учителя привели в пример "Гитлерюгенд" (юношеская военизированная нацистская организация, которая существовала в Германии в период с 1926 по 1945 год).

Завуч школы Ольга Смирнова решила показать школьнику распечатку статьи с критикой схожих стрижек. В данном материале автор ссылался в том числе числе и на стрижки, которые носили члены вышеназванной организации.

"Это вызывающая прическа. Это не обще-деловой стиль. Я выходила на Прохора и просила: Прохор, ну давай поговорим об этом. Мы посмотрели футболистов на сайте, у которых пучки. У ребенка слепое подражание. Хорошо, футбол, юниор. Он еще там (в секции) не записан. И Глушков, тренер, тоже не знает о существовании Прохора пока", — приводят слова завуча Sports.ru.

По словам тренера Прохора Александра Глушкова, преподаватели срывают резинку, вызывают родителей, что является "травмированием детской психики".

"Откажется ходить в школу. Откажется ходить на тренировки. Просто будет бояться, что так будут делать с ним везде", - тренер отметил, что о психологии ребенка в администрации школы не думают.

"У него есть мечта — играть в "Манчестер Юнайтед". Родители его поддерживают. Он сам верит в это", – подчеркнул Глушков.

Педагоги вызвали родителей мальчика в школу на беседу с предложением перевести мальчика на домашнее обучение. Однако родители заступились за своего ребёнка, потребовав письменного разъяснения с объяснением того, в чем именно неправ их ребёнок. Когда родители получат ответ, они планируют обратиться в прокуратуру, чтобы действиям администрации школы дали правовую оценку.

Как сообщает sports.ru преподаватели школы в дополнении к уставу планируют задокументировать, что волосы школьников не должны быть обесцвечены, а длина челки в распущенном виде не должна быть ниже уровня бровей.

Историю с травлей ребёнка затронул и Иван Ургант. 13 сентября на странице в Facebook программы "Вечерний Ургант" появилась публикация с фотографией стрижки мальчика, а также Алексея Учителя с причёской как у Златана Ибрагимовича.

"В знак поддержки мальчика мы хотели разместить фото его учителя с такой же причёской, но, не найдя таких фотографий, размещаем снимок кинорежиссёра Алексея Учителя с причёской как у Златана Ибрагимовича", - написал Ургант.

В самой же программе в выпуске от 2 сентября эта фотография Алексея Учителя находилась на компьютере Урганта.

Как пишет "Радио Свобода", в Красноярском крае была начата проверка конфликта в школе из-за прически мальчика.

А пока в социальных сетях пользователи заступились за ребёнка, отметив, что не понимают логики учителей.

Господи, вы просто прочитайте эту историю как мерзейшие учителя запрещают 4-классику иметь прическу как у его любимого футболиста потому что ГИТЛЕРЮГЕНД И ВООБЩЕ ВОЛОСЫ КРАСЯТ ТОЛЬКО ГЕИ



Давно меня так не злили мерзкие людиhttps://t.co/miWqCD08AB — анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) 9 сентября 2019 г.

«Дорогой Прохор! Любая негативная реакция взрослых (и не только) на твою «непохожесть» - это банальная зависть и желание сделать с собой тоже что-то необычное, но они боятся осуждения. Выгляди так, как тебе хочется » - передаёт тебе моя 74-летняя бабуля и я. :) pic.twitter.com/2UULhP3bYX — Черника (@NatashaChernika) 10 сентября 2019 г.