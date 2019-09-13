ЧП в Испании: под воду ушёл целый регион на юго-востоке страны, есть жертвы

В минувший четверг спасатели сообщили, о смерти еще двух человек, найденных в перевернутом автомобиле. Пожилая пара не смогла выбраться из машины, когда их перевернуло потоком хлынувшей на городские улицы воды.

Спасатели в туннеле, где погиб мужчина. ФОТО: CARLOS BARBA / EPA / Scanpix

Стихией разрушено множество объектов инфраструктуры, из-за поваленных деревьев было прервано движение по ряду дорог. Особенно от наводнения пострадали Мурсия, Валенсия и Аликанте. Вышедшие из берегов реки затопили ряд населённых пунктов, откуда были эвакуированы сотни людей. Спасатели снимали пострадавших с крыш домов, некоторых вытащили из рек. Столь сильного наводнения здесь не наблюдалось последние сто лет.

Улиц Сан-Хавьера. ФОТО: SERGIO PEREZ / REUTERS / Scanpix

Некоторые городские муниципалитеты в регионах Валенсии и Мурсии сообщили, что было зафиксировано рекордное количество осадков. Так, в городе Ориуэла, в 200 км от Валенсии, вышла из берегов река Сегура. По сообщениям метеорологов, за прошедшие 12 часов в вышеупомянутом населенном пункте выпало 12 сантиметров осадков.

Спасатель в Аликанте. ФОТО: MORELL / EPA / Scanpix

"Буря усилилась, и мы все еще находится в крайне опасной ситуации из-за вышедшей из берегов реки. Безусловно, непогода будет иметь серьезные экономические последствия, но сейчас главное, это безопасность людей", – заявил глава правительства Валенсии Ксимо Пуиг.

Повышение уровня воды в реке Сегура также вынудило полицию перекрыть все мосты, а также пересекающие ее дороги в городе Мурсия.

Спасатели помогают попавшим в ловушку в туннеле. ФОТО: SERGIO PEREZ / REUTERS / Scanpix

На видео с места событий, видно, как по улицам несется мощный поток воды, смывая с дорог и улиц автомобили, а также затапливая нижние этажи домов.

На данный момент также закрыты аэропорты Альмерии и Мурсии, отменено железнодорожное сообщение, закрыты школы, а местным жителям советуют не садиться за руль.

По данным спасателей, в районе Мурсии из затопленных автомобилей и домов были спасены 114 человека. Некоторых пришлось снимать с крыш домов с помощь полицейских вертолетов. Также было спасено 60 человек из палаточного лагеря, отрезанного от остального мира наводнением.