Суд оправдал полицейского, который вызвал ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Обвинение было предъявлено по 1ч. ст.260 Уголовного закона - о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, совершенного лицом, управляющим транспортным средством, в результате чего пострадавший получил травмы средней тяжести.

За такое нарушение виновному полагается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или кратковременный срок с или без принудительных работ, с или без денежного штрафа.

Однако на этой неделе Резекненский суд решил признать Лайзанса невиновным и оправдать.

ДТП с участием муниципального полицейского произошло 10 января 2017 года в Вилянской волости, на дороге Гайгалава - Виляни. Водитель 1963 года рождения съехал с дороги, в результате чего машина перевернулась.

После ДТП водитель сам сообщил в полицию о случившемся.

На месте ДТП выяснилось, что за руль служебного автомобиля полицейский сел в нерабочее время. При проверке концентрации алкоголя в дыхании были констатированы 2 промилле.

Полицейский утверждал, что на проезжую часть выбежал лесной зверь, в результате чего он пытался избежать столкновения, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Позднее лесной зверь убежал в лес.

В ДТП пострадала пассажир автомобиля 1963 года рождения, которая после полученных травм была доставлена в больницу.

Отмечается, что вызвавший аварию полицейский проработал в муниципальной полиции Виляни более восьми лет. Как выяснило агентство LETA, на данный момент Лайзанс уже не работает там, однако, после ЧП он проработал в полиции еще год.

Как пояснили в Судебной администрации, мужчина был признан невиновным, так как при оценке проверенных доказательств суд признал, что не доказано, что Лайзанс нарушил статью Правил дорожного движения, в котором сказано - если образуются опасные для движения препятствия, которые водитель в состоянии заметить, он должен снизить скорость, полностью остановить транспортное средство или объехать препятствие.