Вс, 15.09.2019
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В "черную пятницу" на дорогах Латвии пострадали 20 человек

Авария. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Латвии пострадали 20 человек, в том числе один пешеход и один велосипедист, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В общей сложности на дорогах Латвии в пятницу было зарегистрировано 161 дорожно-транспортное происшествие, что почти на треть больше, чем в четверг. В десяти происшествиях пострадали люди, но никто не погиб.

В Рижском регионе за прошедшие сутки произошло 101 дорожно-транспортное происшествие, в Латгале - 20, в Земгале - 17, в Курземе - 13, а в Видземе - 10 аварий.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Латвии было задержано девять автоводителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и один шофер в состоянии наркотического опьянения.

В Рижском регионе за прошедшие 24 часа было задержано четверо водителей в состоянии алкогольного и один в состоянии наркотического опьянения. В Курземе было задержано два выпивших шофера, а в Латгале, Видземе и Земгале - по одному.

В пятницу стражи порядка оформили 218 протоколов о превышении скорости. Больше всего таких протоколов было оформлено в Рижском и Земгальском регионах - по 52 в каждом.

В общей сложности за прошедшие сутки на дорогах Латвии полицейские оформили 517 протоколов.

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