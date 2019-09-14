В "черную пятницу" на дорогах Латвии пострадали 20 человек

В общей сложности на дорогах Латвии в пятницу было зарегистрировано 161 дорожно-транспортное происшествие, что почти на треть больше, чем в четверг. В десяти происшествиях пострадали люди, но никто не погиб.

В Рижском регионе за прошедшие сутки произошло 101 дорожно-транспортное происшествие, в Латгале - 20, в Земгале - 17, в Курземе - 13, а в Видземе - 10 аварий.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Латвии было задержано девять автоводителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и один шофер в состоянии наркотического опьянения.

В Рижском регионе за прошедшие 24 часа было задержано четверо водителей в состоянии алкогольного и один в состоянии наркотического опьянения. В Курземе было задержано два выпивших шофера, а в Латгале, Видземе и Земгале - по одному.

В пятницу стражи порядка оформили 218 протоколов о превышении скорости. Больше всего таких протоколов было оформлено в Рижском и Земгальском регионах - по 52 в каждом.