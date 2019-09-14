В субботу пройдет традиционный "Ночной заезд": улицу Краста перекроют

Начало заезда состоится в 23 часа, однако участников будут ждать у торгового центра Mols уже с 19 часов, когда начнется раздача номеров и откроется пункт аренды инвентаря.

Трасса длиной 4 км пройдет по улице Краста между Южным и Островным мостами.

Участники смогут проехать один или несколько кругов - трасса будет открыта до часа ночи. Церемония награждения победителей в различных номинациях запланирована на 00:30.

Участники "Ночного заезда" могут проехать дистанцию на роликовых коньках, лонгбордах или самокатах, однако использование электрических средств передвижения и велосипедов запрещено.

Желающие принять участие в заезде смогут взять роликовые коньки, шлемы и щитки, лонгборды и самокаты в аренду. Стоимость аренды роликов, лонгбордов и самокатов составит 10 евро, шлем можно будет взять в аренду за 4 евро, а щитки - за 3 евро. Количество инвентаря будет ограничено.

Для того, чтобы взять инвентарь в аренду, нужно будет предъявить удостоверяющий личность документ.

В связи с проведением "Ночного заезда" с 22 часов 14 сентября до 2 часов 15 сентября ожидаются ограничения дорожного движения. В это время будет перекрыто дорожное движение на участке ул. Краста в направлении от ул. Огрес до Островного моста, на участке ул. Краста в направлении от ул. Езусбазницас до ул. Огрес, на набережной генерала Радзиньша в направлении к ул. Краста, съезде на ул. Краста с Островного моста, а также съезде на ул. Краста с Южного моста.

Кроме того, на участке ул. Краста от ул. Огрес до Островного моста будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

"Ночной заезд" проводится с целью вовлечения рижан и гостей столицы в спортивные мероприятия и популяризации катания на роликах, скейтбордах и самокатах.