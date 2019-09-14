Убытки Latvijas piens в прошлом году - 420 000 евро

Прошлогодние результаты предприятия нельзя сравнивать с результатами предыдущего года, потому что в 2017 году компания поменяла финансовый год.

В годовом отчете Latvijas piens говорится, что в 2018 году компания продолжала инвестировать средства в производственные установки.

Кроме того, в отчете говорится, что компания планирует и далее увеличивать объемы производства, создавать новые продукты, а также популяризировать и развивать марку Trikata на местном рынке.

Предыдущий финансовый год Latvijas piens длился шесть месяцев - с 1 июля по 31 декабря 2017 года. Оборот компании за этот период составил 19,37 млн евро, а убытки - 848 594 евро.

Как сообщалось ранее, немецкий концерн Fude+Serrahn Milchprodukte в 2017 году купил контрольный пакет акций Latvijas piens, и теперь 75,1% долей предприятия принадлежат дочерней компании немецкого концерна Eximo Agro-Marketing. Остальные доли предприятия принадлежат Latraps - 14,5%, молочному кооперативу Dzēse - 8,5%, зерноводческому кооперативу VAKS - 1,9%.