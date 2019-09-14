Кубок мира по баскетболу: Сборная США заняла лишь седьмое место

Американская команда победила со счетом 87:74 (28:14, 19:16, 16:25, 24:19) Польшу, которая в прошлый и единственный раз играла на чемпионате мира в 1967 году, когда после двух групповых турниров заняла пятое место.

Самым результативным в составе сборной США с 16 очками стал Донован Митчелл, на счету которого также десять подборов. Джо Харрис набрал 14 очков, а Крис Миддлтон - 13.

В сборной Польши 18 набранными очками и семью подборами отметился Матуеш Понитка, 15 очков на счету Эйджея Столтера.

Сборная США в этом матче продемонстрировала наилучшую точность во всех играх розыгрыша Кубка мира - 12/45 (45%), тогда как поляки реализовали лишь 7/27 (26%).

В субботу на площадку выйдут сборная Сербии и Чехии, которые сыграют за пятое место.