В июле депутаты Сейма получили компенсаций на 18 тысяч евро

На компенсации за аренду жилья в июле потратили 9418,25 евро, а на компенсации транспортных расходов - 8648,75 евро. В целом норма предусмотренных депутатам компенсаций составляла 33 201 евро, но некоторые депутаты возможность не использовали или же получили компенсацию меньше предусмотренной нормы.

Размер компенсаций депутатам зависит от места жительства - чем дальше от Риги живет парламентарий, тем большая компенсация ему полагается. Наибольшая норма компенсации - 898 евро - установлена депутату Инге Голдберге, которая получила 565,98 евро. В свою очередь крупнейшая компенсация в июле была выделена Янису Тутинсу - 798,77 евро (при норме компенсации 870 евро).