В июле депутаты Сейма получили компенсаций на 18 тысяч евро

В виде компенсаций за транспортные и жилищные расходы депутатам 13 Сейма за июль было выплачено 18 057 евро, сообщает агентство LETA.
На компенсации за аренду жилья в июле потратили 9418,25 евро, а на компенсации транспортных расходов - 8648,75 евро. В целом норма предусмотренных депутатам компенсаций составляла 33 201 евро, но некоторые депутаты возможность не использовали или же получили компенсацию меньше предусмотренной нормы.
Размер компенсаций депутатам зависит от места жительства - чем дальше от Риги живет парламентарий, тем большая компенсация ему полагается. Наибольшая норма компенсации - 898 евро - установлена депутату Инге Голдберге, которая получила 565,98 евро. В свою очередь крупнейшая компенсация в июле была выделена Янису Тутинсу - 798,77 евро (при норме компенсации 870 евро).
Размер компенсация нескольких депутатов превысил 500 евро: Алдис Адамович получил 727 евро, Валерий Агешин - 611 евро, Гундар Даудзе - 600 евро, Илзе Индриксоне - 693 евро, Янина Ялинска - 633 евро, Андрис Казиновскис - 776 евро, Янис Кришанс - 717 евро,Эдгар Куцинс - 728 евро, Янина Курсите - 709 евро, Владимир Никонов - 624 евро, Виталий Орлов - 633 евро, Рамона Петравича - 601 евро, Иван Рыбаков - 582 евро, Мартиньш Штейнс - 667 евро, Эдмунд Тейрумниекс - 602 евро, Янис Вуцанс - 796 евро.