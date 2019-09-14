НХЛ наказала российскую звезду "Вашингтона" за употребление кокаина

Я обещаю сделать все, что в моих силах, на льду и за его пределами, чтобы вернуть доверие к себе. Так же, я понимаю, что мне повезло получить шанс все исправить. Спасибо за это "Кэпиталз", NHL, NHLPA, я оправдаю их надежды. Я благодарен всем и с нетерпением жду того момента, когда начну доказывать, что изменился.