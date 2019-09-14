НХЛ наказала российскую звезду "Вашингтона" за употребление кокаина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицировала российского форварда "Вашингтон Кэпиталс" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
Как сообщает официальный сайт лиги, Кузнецов отстранен на три матча регулярного чемпионата за неподобающее поведение.
Сам хоккеист уже выступил с заявлением, что апелляцию он подавать не будет.
"Я решил принять сегодняшнюю дисквалификацию от НХЛ. Я сожалею, что разочаровал свою семью, моих товарищей по команде, а также систему "Кэпиталз" и её болельщиков.
Я обещаю сделать все, что в моих силах, на льду и за его пределами, чтобы вернуть доверие к себе. Так же, я понимаю, что мне повезло получить шанс все исправить. Спасибо за это "Кэпиталз", NHL, NHLPA, я оправдаю их надежды. Я благодарен всем и с нетерпением жду того момента, когда начну доказывать, что изменился.
Понимаю, что в связи с инцидентом у многих могут возникнуть разные вопросы, я отказываюсь в дальнейшем обсуждать эту тему", - заявил Евгений Кузнецов.
В конце августа Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила его от выступлений на международных соревнованиях и матчах КХЛ на четыре года.
В майской допинг-пробе россиянина, взятой во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина.
Кузнецов принял дисквалификацию, он будет лишен бронзовой медали чемпионата мира-2019.
Впрочем, четырехлетнее отстранение хоккеиста распространяется только на турниры, проходящие под эгидой IIHF.