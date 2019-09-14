Вс, 15.09.2019
Выступление Shortparis выглядело так, как будто владыка на небе прикола ради скрестил Мерлина Мэнсона, Иена Кёртиса и Глеба Самойлова в один единый организм, чтобы посмотреть, что получиться. Илья Козин, журналист TVNET

В мире появилась новая неизвестная смертельная болезнь

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире зафиксировали новую неизвестную болезнь, от которой скончался человек. Об этом говорится в заявлении организации, пишет Rus.Postimees.

Как выяснилось, у жительницы Танзании проявлялись симптомы вируса Эболы, лихорадки Денге и малярии одновременно. Однако специалисты считают, что это новое заболевание.

По последним данным, женщина скончалась вскоре после того, как заболела.

Отмечается, что ВОЗ направила группу специалистов в Танзанию для того, чтобы расследовать этот инцидент.

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