В мире появилась новая неизвестная смертельная болезнь

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире зафиксировали новую неизвестную болезнь, от которой скончался человек. Об этом говорится в заявлении организации, пишет Rus.Postimees.
Как выяснилось, у жительницы Танзании проявлялись симптомы вируса Эболы, лихорадки Денге и малярии одновременно. Однако специалисты считают, что это новое заболевание.
По последним данным, женщина скончалась вскоре после того, как заболела.
Отмечается, что ВОЗ направила группу специалистов в Танзанию для того, чтобы расследовать этот инцидент.