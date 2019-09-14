Ужасное ДТП в России: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком лоб в лоб

В России произошло ДТП с человеческими жертвами. Пассажирский автобус в лоб столкнулся с грузовиком под Ярославлем. МЧС сообщает о семи погибших. Пострадавших по разным данным от 28 до 35, пишет Rus.Postimees.
ДТП спровоцировал водитель грузовика. По предварительным данным, на 20-м км дороги Ярославль - Заячий холм - Иваново водитель грузовой автомашины МАН выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ.
Автобус следовал по пригородному маршруту, перевозил 30 пассажиров. Сообщается, что рейсовый автобус не был оборудован ремнями безопасности.
В аварии погибли оба водителя и пять пассажиров, среди них есть несовершеннолетний.