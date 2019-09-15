Riga Fashion Week меняет свою локацию

Этой осенью некогда бывшее складским здание Рижского товарного вокзала на теперешней территории New Hanza перевоплотилось в концертный зал и площадку для культурных, связанных с искусством, музыкальных и других мероприятий.

Сочетая свою более чем 100-летнюю историю с современным подходом к повседневным процессам, Hanzas Perons стал эффективным и функциональным пространством для проведения мероприятий.

После реконструкции здание сохранило свой исторический облик и, являясь еще одним откликом стремительного индустриального развития города, в его новой форме стало новым культурным направлением в Риге.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

"Организовывая Рижскую неделю моды на протяжении уже 15 лет, для нас всегда было важным не только демонстрировать лучшие достижения местной индустрии моды международному сообществу и предоставлять шанс самым талантливым молодым модельерам, но также и открывать новые и интересные места на карте Риги.

Hanzas Perons - это безусловно очень стильное место, которое сделает культурную жизнь нашей столицы более разнообразной", - говорит Елена Страхова, президент Балтийской федерации моды.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

С 29 октября по 2 ноября 2019 года в рамках RIGA FASHION WEEK будут представлены новейшие коллекции одежды прет-а-порте сезона весна-лето 2020 от лучших дизайнеров моды Латвии и приглашенных модельеров из других стран.

Показ Amoralle на RFW ФОТО: Пресс-фото