Самые несовместимые в отношениях знаки Зодиака
Некоторые любовные союзы обречены на трудности изначально. Случается так, что и оба все усилия прилагают, и "химия" присутствует, но попытки построить отношения не приносят успеха. Возможно, это происходит из-за несовместимости ваших знаков Зодиака.
Это не означает, что вам не суждено быть вместе, но, скорее всего, придется пойти на большие компромиссы, чем если бы объектом вашей любви был представитель "правильного знака".
Итак, какие же комбинации знаков зодиакального круга в отношениях изначально считаются провальными, по мнению астрологов?
Овен несовместим с Близнецами, Рыбами и Девой
Овны всегда открыты для новых романтических союзов и впечатлений. Из-за своего пылкого темперамента они зачастую вступают в отношения, поддаваясь сиюминутному влечению.
Представителям данного знакак зодиакального круга очень нравятся люди, всем своим поведением демонстрирующие уверенность.
- Труднее всего Овнам даются отношения с Рыбами, которые для них слишком сентиментальны, с Близнецами, потому что их союз перерастает в перманентную ссору, и слишком сложными для них Девами.
Телец несовместим с Овном, Стрельцом и Близнецами
Представителями этого знака Зодиака управляет Венера, что делает их прекрасными потенциальными партнерами для отношений. Но
действительно таковыми они могут стать лишь с "правильными людьми". Тельцы не любят сплетников и тех, кто постоянно вмешивается в чужую жизнь.
- Хуже всего в романтическом плане подопечные Венеры сочетаются со слишком свободными и независимыми, по их мнению, Стрельцами, беспокойными Близнецами и Овнами, с которыми они будут постоянно "на рогах".
Близнецы несовместимы с Тельцом, Раками и Рыбами
Близнецы романтичны, но одновременно с этим они легко расстаются со своими партнерами, если начинают разочаровываться.
Эти люди стараются избегать тех, с кем не находят общих тем для разговоров, людей предсказуемых и скучных.
- Худшие отношения у Близнецов складываются с Тельцами, от которых они не получают достаточной поддержки. Не лучше для них и связь со слишком стабильными и предсказуемыми Раками и Рыбами, которые буквально душат их своей эмоциональностью.
Рак несовместим с Овном, Близнецами и Стрельцом
Для представителей данного знака Зодиака любовь - самое волшебное удовольствие в жизни, поэтому они ищут такого человека, который будет действительно выкладываться в отношениях.
Раки не терпят эгоистичных партнеров, не проявляющих достаточного уважения или интереса к своим вторым половинкам.
- Раки несовместимы со Стрельцами, так как их отношения наполнены раздорами, неуверенностью и ревностью. Неустойчивы их союзы с Близнецами, а также редко складываются отношения с Овнами, которые слишком ориентированы на себя и свой успех.
Лев несовместим с Близнецами, Козерогом и Рыбами
Львы не любят людей, которые постоянно нервничают и тем самым распространяют вокруг негатив, а также тех, кто склонен к манипуляциям.
- Хуже всего у Льва выстраиваются отношения с чрезмерно погруженными в себя Близнецами, с Рыбами, которых они постоянно ненамеренно обижают, и с Козерогами, берущими на себя доминирующую роль в отношениях, чего Лев принять не может.
Девы несовместимы с Овном, Весами и Водолеем
Девы хорошо усваивают уроки любви еще в юном возрасте, что позволяет им без труда находиться в центре внимания. Однако они испытывают трудности с выбором человека для длительных отношений.
Представители этого знака Зодиака не любят умников, пассивных людей и тех, кто не в состоянии позаботиться о себе.
- Самое неудачное сочетание - с Овном, ведущим себя в отношениях с Девой слишком властно, а также с Весами, которые не в состоянии адекватно реагировать на критику Дев. Кроме того, сложным будет союз с Водолеем - в нем неизбежны трения.
Весы несовместимы с Девой, Скорпионом и Раком
Отношения для Весов становятся чем-то вроде крепкого тыла, который их укрывает от жизненных невзгод.
Безответная любовь или тяжелые отношения заставляют их сильно страдать. Весы не терпят лжецов и в целом людей, которым сложно доверять.
- Они несовместимы с Девами, которые слишком сложны для них, а также со Скорпионами из-за их излишней пессимистичности. Также Весы сложно ладят с Раками с их чересчур традиционными для них убеждениями.
Скорпион несовместим с Овном, Стрельцом и Близнецами
Представители этого знака живут жизнью, полной страстей - в том числе и на любовном фронте.
Они, как правило, вступают в те отношения, которые делают их лучше, а жизнь - гармоничнее. Скорпионы не любят агрессивных людей, стремящихся выделиться.
- Один из самых неудачных для них союз с Овном - их схожий темперамент приводит к постоянным конфликтам. Не лучше и с Близнецами, которые своим поведением провоцируют приступы ревности, а также со Стрельцом, рядом с которым Скорпион не чувствует себя в безопасности.
Стрелец несовместим с Тельцом, Раком и Девой
Стрельцы руководствуются принципом "все или ничего" даже на любовном фронте, и они вовсе не чувствуют себя растерянными в неопределенных отношениях. Скорее, наоборот - получают от них удовольствие.
Стрельцы не любят людей, склонных к меланхолии, тех, кто не знает, что делать с собственной жизнью.
- Несовместимы они с Тельцами из-за собственнической натуры последних, а также с Раками, которым не хватает в отношениях спонтанности. Союз с Девой обычно тоже не приводит ни к чему хорошему, так как та постоянно критикует Стрельца, подталкивая его к переменам.
Козерог несовместим с Овном, Близнецами и Стрельцом
Козероги всем своим поведением демонстрируют, что отношения для них не имеют особого значения, но
это лишь защита от разочарований. На свиданиях они ведут себя как шпионы и избегают людей, не способных контролировать себя.
- Союз с Овном не принесет счастья, так как Козерог считает его слишком нетерпеливыми и наивными. Из отношений с Близнецами также не выйдет ничего хорошего, потому что представители этих двух знаков обладают разными жизненными идеалами. Ничуть не лучше со Стрельцом, который Козерогу кажется полной противоположностью.
Водолей несовместим с Тельцом, Раком и Девой
Водолеи готовы любить, но
в отношениях им важно не потерять свободу и возможность выбора. Они не любят людей без морали и предсказуемых личностей.
- Для Водолея неудачной является любовная комбинация с Тельцом, так как он неспособен на ту стабильность, к которой стремятся подопечные Венеры. Не поладят они и с Раком, с которым им будет скучно, и с Девой, которая будет настаивать на наведении порядка в их жизни.
Рыбы несовместимы со Скорпионом, Львом и Близнецами
Рыбы ищут идеального партнера, с которым смогут построить союз мечты.
Они избегают людей, действующих иррационально и необъяснимо, а также поверхностно смотрят на жизнь.
- Для Рыб худшее любовное сочетание - это союз со Скорпионами, которые кажутся им слишком агрессивными и бестактными, а также с Близнецами, потому что им не хватает понимания окружающих. Кроме того, они не поладят со Львами, склонными всеми манипулировать.