Самые несовместимые в отношениях знаки Зодиака

Это не означает, что вам не суждено быть вместе, но, скорее всего, придется пойти на большие компромиссы, чем если бы объектом вашей любви был представитель "правильного знака".

Итак, какие же комбинации знаков зодиакального круга в отношениях изначально считаются провальными, по мнению астрологов?

Овен несовместим с Близнецами, Рыбами и Девой

Овны всегда открыты для новых романтических союзов и впечатлений. Из-за своего пылкого темперамента они зачастую вступают в отношения, поддаваясь сиюминутному влечению.

Представителям данного знакак зодиакального круга очень нравятся люди, всем своим поведением демонстрирующие уверенность.

Труднее всего Овнам даются отношения с Рыбами, которые для них слишком сентиментальны, с Близнецами, потому что их союз перерастает в перманентную ссору, и слишком сложными для них Девами.

Телец несовместим с Овном, Стрельцом и Близнецами

Представителями этого знака Зодиака управляет Венера, что делает их прекрасными потенциальными партнерами для отношений. Но

действительно таковыми они могут стать лишь с "правильными людьми". Тельцы не любят сплетников и тех, кто постоянно вмешивается в чужую жизнь.

Хуже всего в романтическом плане подопечные Венеры сочетаются со слишком свободными и независимыми, по их мнению, Стрельцами, беспокойными Близнецами и Овнами, с которыми они будут постоянно "на рогах".

Близнецы несовместимы с Тельцом, Раками и Рыбами

Близнецы романтичны, но одновременно с этим они легко расстаются со своими партнерами, если начинают разочаровываться.

Эти люди стараются избегать тех, с кем не находят общих тем для разговоров, людей предсказуемых и скучных.

Худшие отношения у Близнецов складываются с Тельцами, от которых они не получают достаточной поддержки. Не лучше для них и связь со слишком стабильными и предсказуемыми Раками и Рыбами, которые буквально душат их своей эмоциональностью.

Рак несовместим с Овном, Близнецами и Стрельцом

Для представителей данного знака Зодиака любовь - самое волшебное удовольствие в жизни, поэтому они ищут такого человека, который будет действительно выкладываться в отношениях.

Раки не терпят эгоистичных партнеров, не проявляющих достаточного уважения или интереса к своим вторым половинкам.

Раки несовместимы со Стрельцами, так как их отношения наполнены раздорами, неуверенностью и ревностью. Неустойчивы их союзы с Близнецами, а также редко складываются отношения с Овнами, которые слишком ориентированы на себя и свой успех.

Лев несовместим с Близнецами, Козерогом и Рыбами

Львы не любят людей, которые постоянно нервничают и тем самым распространяют вокруг негатив, а также тех, кто склонен к манипуляциям.

Хуже всего у Льва выстраиваются отношения с чрезмерно погруженными в себя Близнецами, с Рыбами, которых они постоянно ненамеренно обижают, и с Козерогами, берущими на себя доминирующую роль в отношениях, чего Лев принять не может.