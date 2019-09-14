Камуфляж и оружие на улицах города. Как проходили военные учения "Меч 2019"

Цель учений - отработка действий в случае кризиса или угрозы для государства, а также навыков сотрудничества с другими учреждениями, государственными и муниципальными структурами.

Учения охватили такие районы Риги как Болдерая, Югла, Чиекуркалнс, Тейка, Плескодале, Шмерли, Плявниеки, Торнякалнс и Зиепниеккалнс, а также окрестности столицы - Марупе, Гаркалне, Стопини, Бауску и Иецаву. Прошли они и в других городах Латвии.

Во время учений происходило усиленное движение военного автотранспорта по улицам, в отдельных районах - перемещение земессаргов пешком.

Галерея: учения "Меч 2019" в Икшкиле