Вс, 15.09.2019
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Камуфляж и оружие на улицах города. Как проходили военные учения "Меч 2019"

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Учения "Меч 2019" в Гулбене

ФОТО: flickr.com/latvijas_armija

В конце этой недели, с 13 по 15 сентября, по всей Латвии, в том числе и в Риге, прошли учения Земессардзе "Меч 2019". Смотри захватывающие кадры с учений!

Цель учений - отработка действий в случае кризиса или угрозы для государства, а также навыков сотрудничества с другими учреждениями, государственными и муниципальными структурами.

Учения охватили такие районы Риги как Болдерая, Югла, Чиекуркалнс, Тейка, Плескодале, Шмерли, Плявниеки, Торнякалнс и Зиепниеккалнс, а также окрестности столицы - Марупе, Гаркалне, Стопини, Бауску и Иецаву. Прошли они и в других городах Латвии.

Во время учений происходило усиленное движение военного автотранспорта по улицам, в отдельных районах - перемещение земессаргов пешком.

Галерея: учения "Меч 2019" в Икшкиле

Галерея: учения "Меч 2019" в Гулбене

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