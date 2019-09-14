Без поражений: "Ливерпуль" установил новый рекорд клуба

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" в субботу одержал в местом чемпионате 14-ю победу подряд и установил новый рекорд клуба, в свою очередь в этом сезоне команда ни в одной игре не потеряла ни очка.