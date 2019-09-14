Без поражений: "Ливерпуль" установил новый рекорд клуба

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" в субботу одержал в местом чемпионате 14-ю победу подряд и установил новый рекорд клуба, в свою очередь в этом сезоне команда ни в одной игре не потеряла ни очка.
"Ливерпуль" в матче пятого тура на своем поле обыграл "Ньюкасл" со счетом 3:1.
На седьмой минуте игры счет открыл защитник гостей Йетро Виллемс. Отыграться "Ливерпулю" удалось через 21 минуту - отличился Садио Мане. В концовке первого тайма сенегальский форвард оформил дубль и вывел свою команду вперед.
Во втором тайме окончательный счет установил нападающий хозяев Мохамед Салах, забивший на 72-й минуте.
Для "Ливерпуля" в этом сезоне это уже пятая победа в пяти матчах, клуб находится в турнирной таблице на лидирующей позиции.
Победители установили новый рекорд клуба, одержав в АПЛ 14 побед подряд, кроме того, команда не проигрывала последние 43 матча.