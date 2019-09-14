Вс, 15.09.2019
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Без поражений: "Ливерпуль" установил новый рекорд клуба

Футболисты "Ливерпуля"

ФОТО: AFP/SCANPIX

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" в субботу одержал в местом чемпионате 14-ю победу подряд и установил новый рекорд клуба, в свою очередь в этом сезоне команда ни в одной игре не потеряла ни очка.

"Ливерпуль" в матче пятого тура на своем поле обыграл "Ньюкасл" со счетом 3:1.

На седьмой минуте игры счет открыл защитник гостей Йетро Виллемс. Отыграться "Ливерпулю" удалось через 21 минуту - отличился Садио Мане. В концовке первого тайма сенегальский форвард оформил дубль и вывел свою команду вперед.

Во втором тайме окончательный счет установил нападающий хозяев Мохамед Салах, забивший на 72-й минуте.

Для "Ливерпуля" в этом сезоне это уже пятая победа в пяти матчах, клуб находится в турнирной таблице на лидирующей позиции.

Победители установили новый рекорд клуба, одержав в АПЛ 14 побед подряд, кроме того, команда не проигрывала последние 43 матча.

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