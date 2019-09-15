На Тейке ограничат движение из-за очистки ливневок

Водители должны учитывать, что в этот период будет запрещена стоянка транспортных средств на участке улицы Таливалжа от площади Земитана до улицы Айзкрауклес.

Ограничение движения будет краткосрочным, а временные дорожные знаки будут сняты после окончания работ по очистке труб дождевой канализации.