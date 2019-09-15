На Тейке ограничат движение из-за очистки ливневок

С воскресенья, 15 сентября, и до среды, 18 сентября, планируется провести очистку водосточной системы дождевой воды на Тейке, сообщает агентство LETA со ссылкой на Департамент сообщения Рижской думы.
Водители должны учитывать, что в этот период будет запрещена стоянка транспортных средств на участке улицы Таливалжа от площади Земитана до улицы Айзкрауклес.
Ограничение движения будет краткосрочным, а временные дорожные знаки будут сняты после окончания работ по очистке труб дождевой канализации.
Ответственные службы призывают водителей соблюдать временные ограничения движения и не оставлять свои автомобили на стороне улицы с временными запрещающими знаками.