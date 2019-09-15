Пн, 16.09.2019
Я считаю, что семья мешает. Кормье, например, свою семью с собой берёт. Последнюю неделю, когда он гоняет вес, всё время семья рядом. Ему это помогает - мне мешает. Я считаю, что моя семья должна быть подальше от этого. Хабиб Нурмагомедов, дагестанский боец

На Тейке ограничат движение из-за очистки ливневок

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С воскресенья, 15 сентября, и до среды, 18 сентября, планируется провести очистку водосточной системы дождевой воды на Тейке, сообщает агентство LETA со ссылкой на Департамент сообщения Рижской думы.

Водители должны учитывать, что в этот период будет запрещена стоянка транспортных средств на участке улицы Таливалжа от площади Земитана до улицы Айзкрауклес. 

Ограничение движения будет краткосрочным, а временные дорожные знаки будут сняты после окончания работ по очистке труб дождевой канализации.

Ответственные службы призывают водителей соблюдать временные ограничения движения и не оставлять свои автомобили на стороне улицы с временными запрещающими знаками.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ