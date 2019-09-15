С воскресенья отходы в Риге вывозятся по временному плану чрезвычайной ситуации

Рижское самоуправление и Getliņi EKO заключили контракт на 686,3 млн евро о вывозе отходов в Риге в рамках публично-частного партнерства с CREB Riga, которое образовали предприятия Clean R и Eco Baltia vide.

В начале июня Getliņi EKO и CREB Riga зарегистрировали в регистре предприятий компанию Rīgas vides pakalpojumi, которая позже сменила название на Tīrīga.

В соответствии с процессом публично-частного партнерства предприятие Tīrīga с 15 сентября должно было обеспечивать утилизацию отходов в Риге в течение последующих 20 лет.

Однако Совет по конкуренции с целью сохранения конкуренции на рынке запретил новому оператору Tīrīga заключать договоры с жителями столицы о вывозе отходов с 15 сентября.

"Без конкуренции услуги будут только дорожать, и это почувствует каждый житель столицы", - сказала тогда руководитель Совета по конкуренции Скайдрите Абрама.

В свою очередь 11 сентября, несмотря на уверенность премьер-министра Кришьяниса Кариньша в том, что правительство не должно вмешиваться в проблему вывоза мусора в Риге, министры решили поддержать подготовленный Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM) проект решения об объявлении чрезвычайной ситуации с вывозом мусора в Риге.

Юристы Госканцелярии и эксперты Минюста рекомендовали объявить чрезвычайную ситуацию как единственное верное решение.

В соответствии с решением правительства, Рижская дума организовала процедуру переговоров с компаниями, которые ранее предоставляли услуги по вывозу мусора в Риге, в ходе которой три из четырех компаний - Clean R, Eco Baltia vide и Lautus - согласились продолжать предоставлять свои услуги в Риге. В общей сложности эти операторы ранее обеспечивали вывоз мусора с 96% территории Риги, для клиентов этих компаний не изменится тариф на услуги и другие условия.

В свою очередь 4% территории столицы, ранее обслуживаемые Pilsētvides serviss, которое продолжать работу в Риге не планирует, с сегодняшнего дня будут обслуживаться компаниями Clean R и Eco Baltia vide. Clean R будет обслуживать юридические лица, а Eco Baltia vide - жителей частных домов. Для этих клиентов привычная система и цены на услуги не изменяться, перезаключать договоры им также не нужно.

В департаменте жилья и окружающей среды Рижской думы создан колл-центр, с которым можно связаться по телефону 67474700 в рабочее время - в понедельник с 8:30 до 18, во вторник, среду и четверг с 8:30 до 17 и в пятницу с 8:30 до 16 часов. Кроме того, дополнительную информацию о вывозе мусора можно получить, отправив письмо на электронную почту "atkritumi@riga.lv".