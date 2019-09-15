Пн, 16.09.2019
Я считаю, что семья мешает. Кормье, например, свою семью с собой берёт. Последнюю неделю, когда он гоняет вес, всё время семья рядом. Ему это помогает - мне мешает. Я считаю, что моя семья должна быть подальше от этого. Хабиб Нурмагомедов, дагестанский боец

За стуки в ДТП пострадали восемь человек, задержано 18 пьяных водителей

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Латвии пострадали восемь человек, в том числе два велосипедиста, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В субботу в целом по стране было зарегистрировано 83 дорожно-транспортных происшествия, в семи из которых пострадали люди, однако никто не погиб.

В Рижском регионе за прошедшие сутки произошла 41 авария, в Земгале - 12, а в Курземе, Латгале и Видземе - по десять, свидетельствуют данные Госполиции.

На дорогах Латвии было задержано 18 автоводителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и один шофер в состоянии наркотического опьянения.

В Латгале было задержано шестеро водителей в состоянии алкогольного опьянения, в Земгале - четверо, в Курземе и Рижском регионе - по три водителя, а в Видземе - два. Человека, управлявшего автомобилем в состоянии наркотического опьянения, задержали в Рижском регионе.

В субботу на дорогах Латвии был оформлен 241 протокол о превышении скорости, больше всего таких протоколов - 77 - было оформлено в Рижском регионе.

В общей сложности полицейские за минувшие сутки оформили 522 протокола об административных нарушениях.

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