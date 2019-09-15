Без электросамокатов, но с Буровым: в Риге прошел "Ночной заезд"
В традиционном "Ночном заезде", который прошел в субботу, 14 сентября, на улице Краста, приняли участие более 5000 человек, подсчитали организаторы мероприятия.
Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, старт и финиш заезда находился у торгового центра Mols, а трасса длиной 4 км прошла по улице Краста между Южным и Островным мостами.
Участники "Ночного заезда" могли проехать дистанцию на роликовых коньках, лонгбордах или самокатах, однако использование электрических средств передвижения и велосипедов было запрещено.
Галерея: В Риге прошел "Ночной заезд"
"Ночной заезд" проводится с целью вовлечения рижан и гостей столицы в спортивные мероприятия и популяризации катания на роликах, скейтбордах и самокатах.
В 2016 году в "Ночном заезде" участие приняли около 8000 человек, в 2017 году - 4300 человек, а в 2018 году - около 5000 человек.