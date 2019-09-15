Пн, 16.09.2019
Я считаю, что семья мешает. Кормье, например, свою семью с собой берёт. Последнюю неделю, когда он гоняет вес, всё время семья рядом. Ему это помогает - мне мешает. Я считаю, что моя семья должна быть подальше от этого. Хабиб Нурмагомедов, дагестанский боец

Без электросамокатов, но с Буровым: в Риге прошел "Ночной заезд"
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ФОТО: Renārs Koris/publicitātes foto

В традиционном "Ночном заезде", который прошел в субботу, 14 сентября, на улице Краста, приняли участие более 5000 человек, подсчитали организаторы мероприятия.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, старт и финиш заезда находился у торгового центра Mols, а трасса длиной 4 км прошла по улице Краста между Южным и Островным мостами.

Участники "Ночного заезда" могли проехать дистанцию на роликовых коньках, лонгбордах или самокатах, однако использование электрических средств передвижения и велосипедов было запрещено.

Галерея: В Риге прошел "Ночной заезд"

"Ночной заезд" проводится с целью вовлечения рижан и гостей столицы в спортивные мероприятия и популяризации катания на роликах, скейтбордах и самокатах.

В 2016 году в "Ночном заезде" участие приняли около 8000 человек, в 2017 году - 4300 человек, а в 2018 году - около 5000 человек.

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