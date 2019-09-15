Без электросамокатов, но с Буровым: в Риге прошел "Ночной заезд"

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, старт и финиш заезда находился у торгового центра Mols, а трасса длиной 4 км прошла по улице Краста между Южным и Островным мостами.

Участники "Ночного заезда" могли проехать дистанцию на роликовых коньках, лонгбордах или самокатах, однако использование электрических средств передвижения и велосипедов было запрещено.

Галерея: В Риге прошел "Ночной заезд"

"Ночной заезд" проводится с целью вовлечения рижан и гостей столицы в спортивные мероприятия и популяризации катания на роликах, скейтбордах и самокатах.