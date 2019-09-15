77-летняя Вера Алентова вышла в свет после слухов о новой пластике

Фильм "Москва слезам не верит" принес Вере Алентовой не только мировую известность, но и статус секс-символа - кадр с обнаженной грудью произвел фурор среди советских зрителей.

Именно чтобы поддерживать образ первой красавицы актриса, как говорят, и стала прибегать к помощи пластических хирургов. По слухам, впервые это произошло еще в 1998 году.

Однако слишком частое обращение в клиники красоты привело к неприятным последствиям - Алентову перестали узнавать.

И вот недавно 77-летняя артистка вновь приковала внимание поклонников внешним преображением - на сей раз весьма удачным.

Заметно похорошевшая Вера Валентиновна появилась на открытии 70-го сезона в Московском драматическом театре. Для выхода в свет она выбрала стильный черный костюм, который дополнила нитями жемчуга. Многие отметили, что Алентова заметно похорошела, даже последствия предыдущих неудачных операций на ее лице стали не столь заметны.

"Молодец! Шикарная женщина!", "Верочка - красотка. А какая осанка! Я вас обожаю!", "Вера Валентиновна словно помолодела", - восхищаются поклонники.

Сама актриса предпочитает не комментировать информацию о пластике, но, по сообщениям СМИ, борьбу с возрастом она начала с круговой подтяжки. Причем операцию сделала в знаменитом Институте красоты на Арбате, в котором проводила эксперименты со внешностью Людмила Гурченко. Погоня за идеалом продолжилась в 2009 году.

Поначалу Алентова принимала комплименты от коллег и зрителей, но вскоре поклонники все чаще стали замечать ошибки специалистов - отсутствие мимики, асимметрию лица...

Чтобы исправить ситуацию, Вера Валентиновна вновь легла под нож хирурга, и, по мнению большинства фанатов, на сей раз удачно.

Впрочем, пластика - не единственный секрет красоты Алентовой. Она тщательно следит за своим здоровьем и ответственно подходит к выбору питания. "Хотите оставаться красивой всю жизнь? Поддерживайте тот вес, который был у вас в 20 лет», - заявила как-то звезда экрана.

Помогает актрисе оставаться моложавой и поддержка супруга - 79-летнего режиссера Владимира Меньшова, с которым они вместе с 1962 года и до сих пор влюблены друг в друга, как в первые дни знакомства. "Это прекрасно - стареть вместе.

Я иногда не понимаю, как живут пары с большой разницей в возрасте. С твоим организмом неизменно происходят перемены, но когда это случается и с мужем, старость принять легче",