Пн, 16.09.2019
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Принцу Гарри - 35! Как трогательно Меган поздравила мужа
Самый лучший!

Megana Mārkla

ФОТО: SCANPIX

В воскресенье, 15 сентября, принц Гарри отмечает свое 35-летие. Это его первый день рождения в роли отца - как известно, 6 мая 2019 года на свет появился их с Меган Маркл первенец - сын Арчи. Герцогиня Сассекская очень трогательно поздравила супруга в Instagram, посвятив ему невероятно теплые и нежные слова.

В официальном аккаунте королевской пары Меган опубликовала коллаж из фотографий мужа в самые важные периоды его жизни. Так, там есть снимки Гарри с мамой - принцессой Дианой, со старшим братом Уильямом в школе, во время военной службы и, конечно, со свадьбы и с сыном на руках.

"Твое служение делу, о котором ты так заботишься, вдохновляет меня каждый день. Ты лучший муж и самый удивительный папа для нашего сына. Мы любим тебя! Самого счастливого дня рождения!"

- с любовью подписала этот пост герцогиня.

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