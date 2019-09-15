Принцу Гарри - 35! Как трогательно Меган поздравила мужа

В официальном аккаунте королевской пары Меган опубликовала коллаж из фотографий мужа в самые важные периоды его жизни. Так, там есть снимки Гарри с мамой - принцессой Дианой, со старшим братом Уильямом в школе, во время военной службы и, конечно, со свадьбы и с сыном на руках.