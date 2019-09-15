Принцу Гарри - 35! Как трогательно Меган поздравила мужа
В воскресенье, 15 сентября, принц Гарри отмечает свое 35-летие. Это его первый день рождения в роли отца - как известно, 6 мая 2019 года на свет появился их с Меган Маркл первенец - сын Арчи. Герцогиня Сассекская очень трогательно поздравила супруга в Instagram, посвятив ему невероятно теплые и нежные слова.
В официальном аккаунте королевской пары Меган опубликовала коллаж из фотографий мужа в самые важные периоды его жизни. Так, там есть снимки Гарри с мамой - принцессой Дианой, со старшим братом Уильямом в школе, во время военной службы и, конечно, со свадьбы и с сыном на руках.
"Твое служение делу, о котором ты так заботишься, вдохновляет меня каждый день. Ты лучший муж и самый удивительный папа для нашего сына. Мы любим тебя! Самого счастливого дня рождения!"
- с любовью подписала этот пост герцогиня.
Wishing a very happy birthday to His Royal Highness Prince Harry, The Duke of Sussex! ••••••••••••••• A birthday message from The Duchess of Sussex: • “Your service to the causes you care so deeply for inspires me every day. You are the best husband and most amazing dad to our son. We love you ❤️Happiest birthday!” • Color Photos © PA Images BW photo: Chris Allerton © SussexRoyal
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