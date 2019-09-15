У партии "Прогрессивные" новое руководство: педагог Ненашева и экоактивист Цепуритис

Ранее партией руководил Роберт Путнис, однако, взяв на себя политическую ответственность за результаты партии "Прогрессивные" на выборах Европейского парламента, где партия получила 2,9% голосов, он решил покинуть эту должность.

Правление партии, избранное на внеочередном съезде, по-прежнему будет состоять из девяти человек, однако теперь им будут управлять два сопредседателя, а не один председатель правления, как это было ранее.

Это решение связано с желанием соблюсти паритет полов.

В правление партии были избраны пять новых политиков - упомянутый выше Цепуритис, специалист в области предпринимательства Игорь Клявиньш, руководитель службы "Поддержка самаритян дома" Виестурс Клейнбергс, предприниматель и дизайнер Терезе Грунтмане, а также куратор Рижского киномузея Агнесе Логина.

Кроме того, в правлении партии продолжает работать Ненашева, юрист и председатель правления Латвийского авиационного профсоюза Даце Каваса, владелец предприятия Kainaizi Эрвин Лабановскис и совладелец предприятия Manaslecas.lv Мартиньш Коссович.

В свою очередь должности членов правления оставили Путнис, Марис Индулис Граудиньш, Иева Лазда, Аснис Добелис и Эдгар Лабсвирс.