Видео: в Лиепае ветер снес с многоэтажки строительные стеллажи

В воскресенье, 15 сентября, Латвия оказалась во власти сильного ветра - Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии утром объявил по всей стране желтое предупреждение, на побережье - оранжевое. Портал Liepājniekiem разместил видео, на котором видно, как в Лиепае с одного из многоквартирных домов снесло строительные стеллажи, и они опасно болтаются на ветру.
По сообщениям портала, порывы ветра достигли 21 м/сек, в результате чего на улице Лиела снесло стеллажи девятиэтажки.
После ЧП начались работы по укреплению, чтобы стеллажи не упали совсем. Движение на месте происшествия было перекрыто.
Видео: Ветер снес строительные стеллажи в Лиепае
Отмечается, что по состоянию на 16.00 воскресенья, 15 сентября, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) по всей Латвии получила 23 вызова, связанных с вызванными ветром разрушениями, сообщила агентству VUGD представитель ГПСС Инта Палкавниеце.
Также стало известно о том, что более 6000 клиентов Sadales tīkls столкнулись с перебоями в энергообеспечении.
Напомним, в случае возникновения разрушений, которые представляют угрозу для здоровья и жизни или мешают движению транспорта, необходимо звонить по номеру 112 для вызова помощи.