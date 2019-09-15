Видео: в Лиепае ветер снес с многоэтажки строительные стеллажи

По сообщениям портала, порывы ветра достигли 21 м/сек, в результате чего на улице Лиела снесло стеллажи девятиэтажки.

После ЧП начались работы по укреплению, чтобы стеллажи не упали совсем. Движение на месте происшествия было перекрыто.

Видео: Ветер снес строительные стеллажи в Лиепае

Отмечается, что по состоянию на 16.00 воскресенья, 15 сентября, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) по всей Латвии получила 23 вызова, связанных с вызванными ветром разрушениями, сообщила агентству VUGD представитель ГПСС Инта Палкавниеце.

Также стало известно о том, что более 6000 клиентов Sadales tīkls столкнулись с перебоями в энергообеспечении.