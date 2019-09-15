Несчастливые: 5 имен, которые разрушают женскую энергетику

Имя во многом определяет жизнь и судьбу человека. Энергетика имени зависит от смысла, происхождения, звучания и популярности. После долгих исследований и анализа была установлена закономерность: существуют опасные несчастливые имена, которые способны принести много проблем.

Имена, которые были взяты для исследования, распространены повсеместно. Именологи не стали затрагивать редкие, поскольку это могло навредить объективности статистических данных.

1. Вера

Вера означает "верная" (происходит от старославянского). Также это имя можно трактовать как "доверяющаяся", "служащая Богу", "вселяющая веру". Вера беззаботно относится к жизни, она верит в себя и свои силы, не анализируя свои возможности и таланты. Целеустремленность и деловитость преобладают в ней над эмоциональным и сентиментальным началом, что делает ее скорее мужественной, чем женственной и кроткой. Конечно,

большой внутренний потенциал и твердость характера позволяют Вере преодолевать непреодолимые для других препятствия, но вот только после всех перипетий она чувствует себя измотанной и несчастной.

Интерес к жизни у обладательниц этого имени может угаснуть слишком рано, в то время как твердый характер не позволит найти поддержку в мужчине. А судьба, будто бы пытаясь оправдать это имя, преподносит Вере новые испытания и трудности. Она их преодолеет, вот только сил радоваться, увы, не останется.

2. Ирина

Ирина - обладательница трудного характера, поэтому непростые отношения с окружающими ей обеспечены.

Она очень несговорчива, упряма и категорична, ей тяжело шагать по жизни вместе с кем-то. В имени превалирует мужское начало, из-за чего многие представители сильного пола просто-напросто меркнут в тени Ирины.

Это имя входит в список самых несчастливых, потому что найти свое счастье Ирине сложно. Разумеется, это не говорит о том, что на других фронтах ей не везет, но любовь - это основа счастья. Исправить положение трудно, поскольку энергетика Ирины дисгармонирует с любыми мужскими именами.

3. Надежда

Надежда - славянское имя с греческими корнями, которое олицетворяет добродетель, распространенную в христианстве.

Казалось бы, на жизненном пути обладательница такого имени никогда не потеряет надежду на лучшее и всегда будет находиться под покровительством Господа. Однако судьба Надежды очень тяжела.

Ее жизнь терниста, несмотря на то, что у нее крепкий внутренний стержень.

Прежде чем Надежда достигнет успеха, ей придется преодолеть боль и потери. Чаще всего обладательницам этого имени приходится страдать от предательства. Эти гордые и властные натуры почему-то часто остаются одинокими.

4. Александра

Этим универсальным именем, образованным от мужского, уже давно называют многих девочек. И если для мужчины это имя считается удачным, то для женщины именологи советуют выбрать другое. По мнению экспертов dailyhoro.ru, Александра - имя с сильной мужской энергетикой, которое наделяет женщину мужскими чертами характера.

Назвав девочку Сашей, родители обрекают ее на лишние заботы. С детства она решает неразрешимые вопросы и преодолевает непреодолимые препятствия. Александра вечно будет о ком-то заботиться, не получая отдачи.

5. Людмила

Имя Людмила неудачно сочетается со многими мужскими именами. Считается, что обладательница такого имени обречена на долгие поиски спутника жизни. И в других сферах она постоянно борется за какие-то возможности, прогрызает путь к счастью, во многом отказывая себе.