СМИ: В Калиниградской области в море погиб турист из Латвии. Его смыло волной

По словам местной жительницы, погибший турист из Латвии отдыхал в Калининградской области с группой, которая в воскресенье, 15 сентября, должна была уехать домой.

"Позвонила 112, сказали, что уже несколько звонков было, к вам выехали. Через минут 5 перезвонила на мой номер врач скорой, уточнить, куда подъехать.

В итоге все, кто был на променаде, наблюдали, как человек выбился из сил и погиб, он просто стал как тряпочка на волнах.

Чуть позже один из латышей добыл где-то веревку и достал товарища. Скорой к этому моменту еще не было, МЧС тоже. От МЧС подошел один сотрудник без всякого оборудования. Что он мог сделать? Как помочь? Скорая на променад тоже заехать не смогла, машина застряла перед воротами санатория "Зеленоградск". Когда подоспели медики, осталось только констатировать смерть", - написала женщина.