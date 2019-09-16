Футбол с Владимиром Ивановым: Бульдозер "Риги", погоня Лемаича и завявший "Спартак"

Из четырех матчей 29-го тура "Вирслиги" только один выбивается из общего ряда. Тот самый на стадионе "Сконто", в котором "Рига" в четвертый раз в сезоне смогла одолеть "Метту". Это был чистейшей воды разгром. "Рига" бульдозером проехалась по сопернику - 5:0, что логично, если учесть, что играли лидер против аутсайдера.

Несколько дней назад я задавался только одним вопросом - сколько времени будет в таком матче сохраняться интрига, сколько минут продержится "Метта"?

Увы, на много ее не хватило: к 55-й минуте счет уже стал 2:0 в пользу хозяев поля, после чего вопрос о победителе отпал сам собой. Роман Дебелко был "повинен" в том, что к началу второго тайма все вопросы были сняты. Его дубль, когда два мяча украинский легионер забил с интервалом в четыре минуты, и стали тем самым приговором для "студентов", которые продолжают занимать последнее место в турнирной таблице. Можно сказать, что это была встреча соперников разных весовых категорий. Так что нечего удивляться пятой победе подряд "Риги" и тому, что все пять мячей оказались на счету легионеров (помимо двух голов украинца Дебелко, в тот вечер отличились его земляк Вячеслав Шарпар, серб Стефан Панич и бразилец Рожер).

⏯️ VIDEO: Noskaties @RigaFC_Official visus vārtu guvumus spēlē pret @FSMETTA (5:0).

⚽️ RIG: Stefan Panic (36'), Roman Debelko (55', 59'), Vyacheslav Sharpar (76'), Junio Rodrigues Ferreira Roger (90' +1')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/avDwzoIfFw — Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) September 14, 2019

Другое дело - противостояние "Вентспилса" и "Елгавы". Казалось, все карты на руках "желто-синих". Но у гостей был свой план на игру, который в итоге и реализовался - ничья 1:1. Хотя, что бы там не говорили, фактор Тосина Айегуна - лучшего бомбардира "Вирслиги", который отправился искать счастье в швейцарский "Цюрих", все же сказался. Как и то, наверное, что из-за дисквалификации на два матча в технической зоне не мог находится наставник "Вентспилса" Игорь Клесов.

Пока что у вице-чемпиона достойной замены нигерийцу не нашлось. Максимум, на что оказались способны хозяева поля, так это на реализованный в начале встречи пенальти Евгением Казачком. И все! Для одного из лидеров первенства это маловато будет.