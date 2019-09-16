Футбол с Владимиром Ивановым: Бульдозер "Риги", погоня Лемаича и завявший "Спартак"

После игр 29-го тура чемпионата Латвии по футболу среди команд высшей лиги можно сделать сразу несколько промежуточных выводов. Так, например, "Рига" Михаила Конева делает еще один шаг навстречу второму чемпионскому титулу подряд, на этот раз подмяв под себя "Метту", команда РФШ закрепляется на втором месте турнирной таблицы, всего за один тайм разгадав спартаковский ребус. Примечательно, что лидеры "Вирслиги" на двоих в этом туре наколотили 11 мячей. А еще прошедший тур - это братская дуэль в Вентспилсе и чудесное спасение в Даугавпилсе.
Из четырех матчей 29-го тура "Вирслиги" только один выбивается из общего ряда. Тот самый на стадионе "Сконто", в котором "Рига" в четвертый раз в сезоне смогла одолеть "Метту". Это был чистейшей воды разгром. "Рига" бульдозером проехалась по сопернику - 5:0, что логично, если учесть, что играли лидер против аутсайдера.
Несколько дней назад я задавался только одним вопросом - сколько времени будет в таком матче сохраняться интрига, сколько минут продержится "Метта"?
Увы, на много ее не хватило: к 55-й минуте счет уже стал 2:0 в пользу хозяев поля, после чего вопрос о победителе отпал сам собой. Роман Дебелко был "повинен" в том, что к началу второго тайма все вопросы были сняты. Его дубль, когда два мяча украинский легионер забил с интервалом в четыре минуты, и стали тем самым приговором для "студентов", которые продолжают занимать последнее место в турнирной таблице. Можно сказать, что это была встреча соперников разных весовых категорий. Так что нечего удивляться пятой победе подряд "Риги" и тому, что все пять мячей оказались на счету легионеров (помимо двух голов украинца Дебелко, в тот вечер отличились его земляк Вячеслав Шарпар, серб Стефан Панич и бразилец Рожер).
⏯️ VIDEO: Noskaties @RigaFC_Official visus vārtu guvumus spēlē pret @FSMETTA (5:0).— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) September 14, 2019
⚽️ RIG: Stefan Panic (36'), Roman Debelko (55', 59'), Vyacheslav Sharpar (76'), Junio Rodrigues Ferreira Roger (90' +1')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/avDwzoIfFw
Другое дело - противостояние "Вентспилса" и "Елгавы". Казалось, все карты на руках "желто-синих". Но у гостей был свой план на игру, который в итоге и реализовался - ничья 1:1. Хотя, что бы там не говорили, фактор Тосина Айегуна - лучшего бомбардира "Вирслиги", который отправился искать счастье в швейцарский "Цюрих", все же сказался. Как и то, наверное, что из-за дисквалификации на два матча в технической зоне не мог находится наставник "Вентспилса" Игорь Клесов.
Пока что у вице-чемпиона достойной замены нигерийцу не нашлось. Максимум, на что оказались способны хозяева поля, так это на реализованный в начале встречи пенальти Евгением Казачком. И все! Для одного из лидеров первенства это маловато будет.
А вот "Елгаву" хочется похвалить - команда белорусского специалиста Олега Кубарева, для которой сейчас задача номер один - это обойти "Лиепаю" (у "Елгавы" 28 очков против 29-ти у "Лиепаи"), не сдается: как свидетельство бескомпромиссной игры - десять желтых карточек, которые вынужден был показать главный арбитр этого матча Марек Кере. В этом матче "Елгава" не упустила свой шанс в отличие от Даниила Улимбашева, который простил соперника в конце первого тайма. Гости - не простили, когда на 54-й минуте счет сравнял Максим Марусич - у украинского легионера это был первый гол в составе "Елгавы" (первую часть сезона он провел в составе РФШ).
⏯️ VIDEO: @fkventspils_ - @fkjelgava (1:1) vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) September 14, 2019
⚽️ VEN: Jevgeņijs Kazačoks (13') 11m
⚽️ JEL: Maksym Marusych (54')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/7nPUT1RGv3
И еще два примечательных момента по этому матчу. Так, "Вентспилс" остается в этом сезоне единственной командой "Вирслиги", которая дома по-прежнему не проигрывает: девять побед и семь ничьих, при разности забитых и пропущенных мячей 32:12. Или то, что в этой встрече по разные стороны баррикад оказались братья Литвинские - защитник "Вентспилса" Дмитрий Литвинский и защитник "Елгавы" Виктор Литвинский.
Не пришлось скучать в этом туре и болельщикам в Даугавпилсе, где местный клуб только в компенсированное арбитром время сумел уйти от поражения в матче с "Валмиерой" - 2:2. На четвертой добавленной арбитром минуте за "Даугавпилс" после удара Эшли Янга сыграла штанга и удача.
⏯️ VIDEO: Spēles @BFC_Daugavpils - @vgvia_futbols (2:2) vārtu guvumi!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) September 14, 2019
⚽️ BFC: Andrejs Kovalovs (21'), Elisha Obotu Young (90+4')
⚽️ VAL: Ēriks Punculs (4'), Toluwalase Emmanuel Arokodare (65')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/BrQfiy552Y
Черту под 29-м туром подводила воскресная игра на другом столичном стадионе "Аркадия", где РФШ пытался не столько не отстать от "Риги", сколько оторваться от идущего следом "Вентспилса". И у рижан это прекрасно получилось - домашняя победа над "Спартаком" с крупным счетом 6:0. Это, кстати, самое тяжелое поражение "Спартака" в нынешнем сезоне.
Еще в первом тайме в составе рижан отличились четыре игрока, в том числе и серб Дарко Лемаич, который с 11 голами в списке бомбардиров догоняет Айегуна. Второй тайм превратился в формальность, но даже здесь рижане не поленились еще дважды добиться успеха (дубль в составе РФШ оформил нападающий сборной Латвии Давис Икауниекс).
⏯️ VIDEO: Noskaties @RFSDaily vārtu guvumus spēlē pret @fkspartaks (6:0)!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) September 15, 2019
⚽️ RFS: Darko Lemajic (5'), Tomaš Šimkovič (8'), Dāvis Ikaunieks (28', 83'), Aleksandrs Solovjovs (43'), Andrija Kaluderovic (78')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/zrKRoNzImy
Увы, юрмальский "Спартак" продолжает оставаться самой загадочной командой "Вирслиги" - непредсказуемой, нелогичной, нестабильной и, в то же время, самой творческой что-ли.
Почему-то после таких игр, как с РФШ, вспоминаются другие подобные результаты команды итальянца Нунцио Дзаветтьери: еще в первом круге 0:3 с "Меттой", 1:4 с "Даугавпилсом" и 0:4 с "Ригой", во втором круге по 3:0 с "Елгавой" и тем же "Даугавпилсом" и 1:6 с "Ригой", в третьем круге 3:0 с "Валмиерой", 3:2 с "Даугавпилсом" и 2:4 с "Ригой". Какая-то аномалия, по другому и не скажешь, если речь идет о команде, которая претендует на попадание в тройку сильнейших. То же самое можно сказать о разнице забитых и пропущенных мячей идущих на четвертой позиции юрмалчан - минус 10 (38:48).
Вот и получается, что "Рига" по-прежнему недосягаема для конкурентов - у действующего чемпиона страны 53 очка. Далее идут РФШ - 45 (у команды Вальдаса Дамбраускаса на два матча сыграно больше), "Вентспилс" - 41, "Спартак" - 37 и "Валмиера" - 35...