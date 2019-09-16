Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу

Сборная Испании победила на чемпионате мира во второй раз в своей истории. До этого им удавалось подобное в 2006 году, когда в финале была обыграна Греция.

Лучшим игроком финального матча в составе победителей стал разыгрывающий Рикки Рубио, который набрал 20 очков, сделал 7 подборов и 3 передачи. Показатели Рубио на чемпионате мира составили 16,4 очка, 4,6 подбора и 6,0 передачи в среднем за встречу. Кроме того, Рубио был признан MVP (самым ценным игроком) чемпионата мира по баскетболу.

Бронзовые медали чемпионата мира завоевала сборная Франции, которая в матче за третье место нанесла поражение Австралии - 67:59 (11:16, 10:14, 21:16, 25:13).

Напомним, что предыдущие два раза (2014, 2010) чемпионом мира по баскетболу становилась сборная США. Минувший чемпионат мира стал худшим в истории американской сборной, которая заняла итоговое седьмое место.