Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу

В финальном матче чемпионата мира по баскетболу, который проходил в Китае, сборная Испании одержала победу над Аргентиной со счётом 95:75 (23:14, 20:17, 23:16, 29:28). Бронзовые медали мирового первенства завоевали французские баскетболисты.
Сборная Испании победила на чемпионате мира во второй раз в своей истории. До этого им удавалось подобное в 2006 году, когда в финале была обыграна Греция.
Лучшим игроком финального матча в составе победителей стал разыгрывающий Рикки Рубио, который набрал 20 очков, сделал 7 подборов и 3 передачи. Показатели Рубио на чемпионате мира составили 16,4 очка, 4,6 подбора и 6,0 передачи в среднем за встречу. Кроме того, Рубио был признан MVP (самым ценным игроком) чемпионата мира по баскетболу.
Бронзовые медали чемпионата мира завоевала сборная Франции, которая в матче за третье место нанесла поражение Австралии - 67:59 (11:16, 10:14, 21:16, 25:13).
Напомним, что предыдущие два раза (2014, 2010) чемпионом мира по баскетболу становилась сборная США. Минувший чемпионат мира стал худшим в истории американской сборной, которая заняла итоговое седьмое место.
Видео: Лучшие моменты матча Испания - Аргентина