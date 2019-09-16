Как звезды провели выходные: самые интересные фотографии

Во первых, только посмотрите на эту шладкую девчонку😍 Моя маленькая гордость!!! - Продолжаю рассказывать о себе с помощью ваших вопросов) Следующий задала @tatyadegonya1991 - «Все мужчины хотят сыновей, но когда рождается дочка, то любят их больше)) у Вас так же?)» - Я тоже, как и подавляющее большинство мужчин, был уверен, что первым у меня родится сын. Более того, до 3 месяцев мы считали, что у нас будет мальчик, потому что первый врач, делающий нам узи на раннем сроке, нас в этом заверил! Планировали назвать Максом) Даже уже общались с ним так и всячески визуализировали на эту тему) Далее, на более серьёзном сроке, нам с точностью до 99/9% сказали, что они не знают какого Макса мы там себе ждём, потому что у нас там явно сидит наша Миюха😂🤦🏼‍♂️ Уже тогда я понял, что деваха будет - огонь😂💪🏼👊🏼 - Я не знаю, как я буду любить сына и появится ли он у меня когда-нибудь, но когда появилась эта малышка мой мир реально перевернулся, как никогда прежде! Я не знал ранее любви такого характера и наверное такого уровня тоже. Любовь к ребенку, а любовь к дочке наверное ещё масштабней, открывает какое то совершено новое пространство у тебя в душе и оно настолько мощно наполнено сильнейшей энергией, что я теперь могу понять тех людей, которые посвящают своим детям целую жизнь. Это как настоящий, невероятный клад с драгоценностями куда ты с любовью приносишь и откуда берёшь. Это самая сильная связь и крайне важно уметь её сохранять. Во всяком случае, я очень стараюсь, учитывая специфику моей профессии и многие другие факторы. - Если бы у меня был сын, то уверен, что я любил бы его не меньше, чем дочь, но вряд ли в этом было бы стоооолько нежности, во всяком случае с годами. Мое мнение, что сына надо воспитывать, как мужика, жёстче, чем девочек и иногда, даже переступая через себя, чутка прибирать ту отцовскую нежность, которую ты так или иначе испытываешь. В этом «вопреки» тоже очень много любви, но как правило, все это может компенсировать мать. - Так что, отвечая на поставленный вопрос прямо, я скажу ДА, у меня так и вышло, но тема гораздо тоньше) - #владсоколовский #миясоколовская #вопрос #ответ #общение #дети #дочь #дочка #доча #доченька #любовь #отец #папа #сын

A post shared by В Л А Д С О К О Л О В С К И Й (@vs20) on Sep 14, 2019 at 2:22am PDT