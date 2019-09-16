Как звезды провели выходные: самые интересные фотографии

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О моей главной радости тут. Сейчас, убежав от всех в центр здоровья поправить своё самочувствие и встать чуть на ноги , моей главной радостью является чтение 📚. Я знаю, что сейчас вы возмутились, фото ведь не о том 😂 Но если бы я разместила сейчас фото с книгой и в халате, вы бы вряд ли лайкнули ее, а так, надеюсь, что да 💋 Тут у меня появилось время для самого важного источника вдохновения, для моих книг. Они днями пылились на полках, ведь когда я возвращалась уставшая с работы, все мое время было для детей, а потом, когда все засыпали, уже просто хотелось ни о чем не думать и включить сериальчик. Тут я уже прочла две книги и начинаю третью. Нашла много литературы о питании, сейчас покажу в стори. И ! Самое важное ! После того, как я впитала, у меня родилось множество новых идей. Я написала сценарий для клипа #VIBE , синопсис для шоу, которое вскоре будем снимать. Придумала идею для новых концертных костюмов. И ещё. Я все время ворчу на старшую дочь, что она много гуляет. Когда она возвращается домой, у неё так же не остаётся времени на чтение или на просто подумать о создании своего собственного продукта, идея ли это блога или в нашем случае салона красоты, или марки одежды. Не заполняете своё время пустыми вещами. Меньше листайте ленту. Я не разрешаю себе зайти на другие страницы , пока не выложила интересное фото или текст у себя 😂 А ещё, на своей второй страничке @annaupgraded ,я писала о триггерах и чтении. Как приучить себя читать. Вдруг, тебе будет интересно ❤️ Самый простой способ заставить себя читать, если желание уже есть, но вот со временем проблема, - найти свой триггер. То, к чему вы можете привязать эту привычку. Что выбрать в качестве триггера? Например, время, когда дети засыпают; когда поставили чайник; дорога в общественном транспорте; как только вернулись домой и переоделись. Любое ежедневное действие. Цель - довести до автоматизма и выполнять действие при столкновении триггером. Закрепляем. Если вы хотите читать вечером, как вернулись домой, то порядок будет таким: •Переодеваетесь в домашнюю одежду (триггер). •Сразу после этого берёте книгу, которая уже лежит на фальстарте 📖 •Читаете (новая привычка) Что сейчас читаете ?❤️
Ловите меня сегодня в Десногорске. Так круто открывать для себя новые города. Абсолютно любые. Маленькие/крупные. Все они такие своеобразные, хоть и оченьььь во многом похожие. Мне всегда хочется оставить в памяти какие-то детали надолго, утащить с собой частичку города. Чтобы ничего не забыть. Поэтому хелп! )) Вы отмечаете у себя где-то места, в которых были. Мб есть какие-то удобные приложения? Поделитесь в комментах. И до встречи. Сегодня на ДР Десногорска. А завтра уже буду выступать в Москве на Партийной зоне. Локация – Вегас на Каширке. Всех жду 💜💜💜 #molly
Во первых, только посмотрите на эту шладкую девчонку😍 Моя маленькая гордость!!! - Продолжаю рассказывать о себе с помощью ваших вопросов) Следующий задала @tatyadegonya1991 - «Все мужчины хотят сыновей, но когда рождается дочка, то любят их больше)) у Вас так же?)» - Я тоже, как и подавляющее большинство мужчин, был уверен, что первым у меня родится сын. Более того, до 3 месяцев мы считали, что у нас будет мальчик, потому что первый врач, делающий нам узи на раннем сроке, нас в этом заверил! Планировали назвать Максом) Даже уже общались с ним так и всячески визуализировали на эту тему) Далее, на более серьёзном сроке, нам с точностью до 99/9% сказали, что они не знают какого Макса мы там себе ждём, потому что у нас там явно сидит наша Миюха😂🤦🏼♂️ Уже тогда я понял, что деваха будет - огонь😂💪🏼👊🏼 - Я не знаю, как я буду любить сына и появится ли он у меня когда-нибудь, но когда появилась эта малышка мой мир реально перевернулся, как никогда прежде! Я не знал ранее любви такого характера и наверное такого уровня тоже. Любовь к ребенку, а любовь к дочке наверное ещё масштабней, открывает какое то совершено новое пространство у тебя в душе и оно настолько мощно наполнено сильнейшей энергией, что я теперь могу понять тех людей, которые посвящают своим детям целую жизнь. Это как настоящий, невероятный клад с драгоценностями куда ты с любовью приносишь и откуда берёшь. Это самая сильная связь и крайне важно уметь её сохранять. Во всяком случае, я очень стараюсь, учитывая специфику моей профессии и многие другие факторы. - Если бы у меня был сын, то уверен, что я любил бы его не меньше, чем дочь, но вряд ли в этом было бы стоооолько нежности, во всяком случае с годами. Мое мнение, что сына надо воспитывать, как мужика, жёстче, чем девочек и иногда, даже переступая через себя, чутка прибирать ту отцовскую нежность, которую ты так или иначе испытываешь. В этом «вопреки» тоже очень много любви, но как правило, все это может компенсировать мать. - Так что, отвечая на поставленный вопрос прямо, я скажу ДА, у меня так и вышло, но тема гораздо тоньше) - #владсоколовский #миясоколовская #вопрос #ответ #общение #дети #дочь #дочка #доча #доченька #любовь #отец #папа #сын
Сегодня 96 лет исполнилось бы моему дорогому дяде Мише, Большому Поэту Михаилу Таничу. На этом фото 1995 года мы у него дома, в кабинете его старой квартиры на Садовом. Болтаем. А, может, сочиняем... Я написал несколько песен на его стихи: КОМАРОВО (для И. Скляра), БАЛАЛАЙКА (для @alla_orfey ), ПАРОХОДЫ (для @valera_leontiev ), СЕКУНДОМЕР (для Тыниса Мяги), ТЕПЛУШКА (для Юрия Никулина), НАШ ДОМ РОССИЯ (для Людмилы Зыкиной), песни для спектакля «Команда» театра «Современник»... Но дело не в песнях, а том тепле, которым всю мою юность согревал меня этот гостеприимный и родной дом. Спасибо, Михаил Исаевич и Лидия Николаевна! Вот короткое стихотворение М. Танича: Всё приходит поздно. Или слишком поздно. Ожидаем счастья, Доверяем снам. А потом бывает - Даже кинозвёзды Всё-таки приходят, Но уже не к нам. Видно, нас на небе Ангел забывает. Загадаю тайну, Запишу число... Поздно или рано Счастья не бывает. Счастье - если что-то Вовремя пришло. 🙏❤️ #игорьниколаев #михаилтанич #лидиякозлова
#Выступление Впервые я одна выступала на сцене перед такой крутой аудиторией - 10 000 человек ❤️❤️❤️ Боже, как же волнительно! Когда меня пригласили со спичем в мегаспорт , в голове прозвучал вопро : «Что? Что я могу рассказать этим опытным предпринимателям???? Они и так все знают!» Я очень рада , что могу мотивировать вас своим собственным примером и вселять надежду в сердца такого количества людей! Благодарю вас за тёплый приём, за сотрудничество и за доверие 🙏🏻 #amway