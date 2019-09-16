de facto: экс-глава СГД годами незаконно живет в государственном доме в Юрмале

Уже долгие годы не удается выселить из дома в Юрмале, который принадлежит государству, когда-то влиятельного шефа Службы госдоходов Андрея Сончика, выяснили в передаче de facto на Латвийском телевидении. Сончик не только судился с владельцами здания - Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) - но и сдал часть не принадлежащего ему дома в аренду через популярнейшие порталы для резервации недвижимости. Арендаторами у Сончика на день стала команда de facto.
В конце 90-х годов ряд приближенных к тогдашней власти людей стали арендаторами эксклюзивной недвижимости в центре Риги и в Юрмале. Среди них был и теперь уже бывший гендиректор СГД Андрей Сончик. В свою время он был влиятельным чиновником. Его считали человеком Андриса Шкеле. Именно тогдашний лидер Народной партии Шкеле предложил кандидатуру Сончика на высокую должность. Могущественные и влиятельные стали жить в Юрмале. Одно из мест в Дубулты даже получило обозначение "деревня дач членов правительства".
Некоторые видные арендаторы позже перестроили свои дачи в утонченные виллы и "за бутерброд" стали их владельцами. Похожие цели преследовал и Сончик. Получил, перестроил, пытался приватизировать.
Однако что-то, скорее всего, не получилось. Уже четвертый год Сончик не платит арендную плату. Однако место жительства не покидает.
"На данный момент у арендатора нет правового основания находиться в собственности, он должен ее освободить", - указал директор Юридического управления VNĪ Оярс Валкерс.
Сончик с семьей продолжает жить в эксклюзивном месте в Майори - на улице, которую не замечают туристы, между улицей Йомас и пляжем. К тому же de facto выяснила, что часть собственности - гостевой дом - можно снимать. Если Сончик там живет противозаконно, мало верится, что он может на этом зарабатывать.
Информация на порталах по аренде недвижимости свидетельствует о том, что в сезон дом является достаточно востребованным. de facto удалось найти свободную ночь посреди недели. Команду de facto встретил сам хозяин. Проживание обошлось в 81 евро. Однако в распоряжении журналистов был не только двухэтажный гостевой дом, но и сауна, терраса, детская площадка и открытый бассейн.
Отзывы на порталах можно найти, начиная с сентября 2017 года. Это значит, что Сончик сдает гостевой дом по крайней мере два года. Кроме того в описании собственности указано, что "гостевой дом Jūras elpa является частью принадлежащей семье собственности". Валкерс подчеркнул, что "арендатор, учитывая, что договор потерял силу, находится на частной собственности незаконно. Поэтому любые действия, которые он осуществляет с государственной собственностью, также оцениваются как незаконные".
Конфликт между VNĪ и Сончиком длится годами. Заключенный в конце 90-х договор предусматривал, что Сончику за собственность нужно платить примерно 200 латов в сезон. Ничтожная сумма денег. В дальнейшие годы она немного выросла, однако по-прежнему оставалась неадекватно низкой. На данный момент на протяжении нескольких лет Сончик не платит аренду за здания.
"Когда срок договора закончился в 2015 году, арендатор продолжил платить за аренду земли, однако полностью перестал платить за аренду дома и хозяйственной постройки, гаража. Неуплаченные суммы в целом составляют более 16 000 евро", - подсчитал Валкерс.
В момент, когда de facto рассказала Сончику, что целью журналистов не было насладиться пребыванием в арендованной собственности, а договориться об интервью, Сончик согласился высказать свою позицию.
"Конфликт вырос вокруг зданий, которые, я считаю, я построил потому что вряд ли кто-то или вы хотели бы здесь жить, это просто невозможно. Уже впервые приехав сюда, во время заключения договора стало ясно, что не поменяв ничего, жить здесь будет невозможно. Если честно, и, говоря языком народа, в то время здесь было места для сбора бомжей", - указал Сончик.
Более чем десять лет назад Сончик, как и его соратники в Юрмале, решил приватизировать собственность. Однако в отличии от других ему это не удалось по разным причинам. Сончик обратился в суд. В суде конфликт был в сущности о двухэтажном жилом здании. Сончик считал, что построил его заново, вложив в него не менее 90 000 евро. В свою очередь суд посчитал, что в его распоряжении нет достаточных доказательств тому, что проект и разрешение на строительство подразумевали строительство нового здания. Сончик отзывался на первоначально заключенный договор об аренде. В нем указано, что "вложения арендатора в ремонт и реконструкцию объекта являются собственностью арендатора. Однако суду этого было не достаточно. Сончик не имел права строить здание заново.
В начале этого года Сончик проиграл в суде. Здание так же, как и земля, принадлежит государству. Теперь VNĪ судится с Сончиком в связи с выселением и с взысканием долга за использование имущества, в свою очередь Сончик требует продлить срок арендного договора.
Сончик использует все возможности, чтобы не потерять свое место жительства. Он даже подавал заявление в полицию на VNĪ и отдельных должностных лиц. Полиция начала уголовный процесс о возможных "преступных деяниях в службе, управляемой государством". Сончик пояснил, что "страна не вложила ничего, от государства он ничего не требует и ему ничего от государства не нужно, у него нет никаких полномочий, желания и возможности получить что-то от страны".
"Я лишь хочу вернуть то, что я сам вложил", - подчеркнул он.
Сончик подсчитал, что в целом в строительство зданий и коммуникаций он вложил около 200 000 евро. Несмотря на то, что суд решил по-другому, Сончик до сих пор не согласен с тем, что не является владельцем. В свою очередь для VNĪ ссора с Сончиком выделяется на фоне остальных конфликтов. Обычно разногласия с арендаторами длятся месяцами, а не годами. На данный момент у VNĪ в целом есть 900 активных договоров на аренду помещений. Однако в десяти случаях контракты были прерваны до или по окончанию срока, но арендаторы не освободили помещения.