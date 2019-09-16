de facto: экс-глава СГД годами незаконно живет в государственном доме в Юрмале

"Конфликт вырос вокруг зданий, которые, я считаю, я построил потому что вряд ли кто-то или вы хотели бы здесь жить, это просто невозможно. Уже впервые приехав сюда, во время заключения договора стало ясно, что не поменяв ничего, жить здесь будет невозможно. Если честно, и, говоря языком народа, в то время здесь было места для сбора бомжей", - указал Сончик.

Более чем десять лет назад Сончик, как и его соратники в Юрмале, решил приватизировать собственность. Однако в отличии от других ему это не удалось по разным причинам. Сончик обратился в суд. В суде конфликт был в сущности о двухэтажном жилом здании. Сончик считал, что построил его заново, вложив в него не менее 90 000 евро. В свою очередь суд посчитал, что в его распоряжении нет достаточных доказательств тому, что проект и разрешение на строительство подразумевали строительство нового здания. Сончик отзывался на первоначально заключенный договор об аренде. В нем указано, что "вложения арендатора в ремонт и реконструкцию объекта являются собственностью арендатора. Однако суду этого было не достаточно. Сончик не имел права строить здание заново.

В начале этого года Сончик проиграл в суде. Здание так же, как и земля, принадлежит государству. Теперь VNĪ судится с Сончиком в связи с выселением и с взысканием долга за использование имущества, в свою очередь Сончик требует продлить срок арендного договора.

Сончик использует все возможности, чтобы не потерять свое место жительства. Он даже подавал заявление в полицию на VNĪ и отдельных должностных лиц. Полиция начала уголовный процесс о возможных "преступных деяниях в службе, управляемой государством". Сончик пояснил, что "страна не вложила ничего, от государства он ничего не требует и ему ничего от государства не нужно, у него нет никаких полномочий, желания и возможности получить что-то от страны".

"Я лишь хочу вернуть то, что я сам вложил", - подчеркнул он.