Два типа женщин, которых мужчины считают неотразимыми
Столетиями представительницы прекрасного пола пытаются вывести для себя формулу женской притягательности - какие черты характера, какое поведение манят мужчин словно магнит? Естественно, сколько парней - столько и предпочтений. Но все же существуют два типа женщин, которые всегда нравились и нравятся всем мужчинам, что бы они ни говорили и каких бы денди из себя ни строили. И психологи это доказали.
Вы, наверное, замечали, что иногда чуть ли не все парни на курсе в университете влюблены в одну девушку. Или коллеги на работе засматриваются только на одну даму, при этом далеко не самую красивую. "Что же все в них находят, чего нет у остальных?" - задаетесь вы вопросом.
Скорее всего - ничего, кроме того, что они принадлежат к одному их двух типов женщин, которых мужчины считают неотразимыми.
В действительности ведь каждый из них ищет родственную душу, а не модель для выступления на подиуме.
О каких представительницах прекрасного пола идет речь, объяснили психологи.
1. Женщина-мать
Согласно исследованиям ученых, девушки подсознательно ищут в своих партнерах черты своего отца (даже если отношения с ним и не сложились), а мужчины - то, что напоминает им о матери.
Это настолько глубоко заложено в подсознании, что тут мы себе не хозяева. Скорее всего, притяжение связано с нашими детскими воспоминаниями. Ведь было так уютно и спокойно рядом с мамой, почему бы не вернуть то невероятное чувство безопасности и безграничного счастья вновь? Другими словами,
наш идеал отношений и настоящего Дома - родом из детства. Мы не можем вернуться туда, поэтому тянемся ко всему, что вызывает прежние эмоции.
Вот почему мужчин так притягивает этот тип женщин. Взрослые и сильные парни где-то в глубине души остаются маленькими и беззащитными мальчиками. А значит - хотят заботы, безусловной любви, тепла, вкусных борщей и сырников (как у мамы) и уютного дома (тоже - как у мамы). И главное - чтобы женщина заботилась и любила детей.
Не спешите причислять таких парней к маминкиным сынкам. Это вовсе не то!
На самом деле речь идет о первобытном инстинкте человека, когда перед ним стояли всего две задачи - выжить как вид и оставить после себя потомство.
"А кто, как не мама, поможет в этом?!" - подсказывает подсознание.
Доктор Джой Бразерс утверждает, что практически все мужчины на подсознательном уровне ищут в партнершах черты своей мамы.
- Он пишет: "Наши матери оставляют такой глубокий след в сердце, что мы потом всю жизнь ищем знакомые черты в тех женщинах, которых выбираем. Доходит до того, что нас привлекают даже интонация голоса, тип фигуры, привычки и чувство юмора, как у мамы. Поэтому, если матери заботились о нас и относились с теплом и нежностью - мы ищем таких же мягких женщин. Если они были сильными и волевыми - ищем "партнера-товарища".
Матери оказывают неизгладимое влияние на своих сыновей:
они не только закладывают в детях образ будущей супруги, но своими замечаниями и комментариями продолжают влиять на выбор даже тогда, когда те становятся взрослыми.
Таким образом, если мать была ласковой и милой - мужчины ищут ласковых и милых девушек. Ведь они такие же, как мама! Такая девушка сможет создать атмосферу в доме, которая будет напоминать ту, что была в детстве.
И наоборот: если мать была депрессивной и ее настроение менялось раз пять в день, то сыновья вырастают мужчинами, которых пугают любовь и нежность. Ведь они, из детского опыта, могут в одну секунду смениться агрессией или безразличием. По этой причине такие парни могут сбегать от подруг, как только почувствуют тепло и заботу.
2. Женщина-друг
Мужчины далеко не всегда ищут в женщине только физическую привлекательность и сексуальность. Довольно часто им нужен друг, с которым запросто можно поговорить обо всем на свете, рассказать о начальнике-самодуре или пойти на футбольный матч.
Так что женщины глубоко ошибаются, когда говорят, что мужчинам "только одно и нужно".
Нет, не все парни хотят "красивых Барби" с пропорциями 90-60-90. Многим нужен настоящий друг, с которым можно поделиться своими соображениями и идеями.
Ключ к крепким, здоровым и долгосрочным отношениям в данном случае - это обладание теми чертами характера, которые мужчина ищет в настоящем друге.
Быть "другом", кстати, вовсе не исключает прекрасного секса, который еще более сближает. Но на первом месте, конечно, умение слушать и поддерживать. То есть талант дружить.
Доктор Джон Готтман в книге "7 принципов счастливого брака, или Эмоциональный интеллект в любви" пишет о том, что
если вы и ваш супруг считаете друг друга лучшими друзьями - это очень хороший признак. Ведь глубокая дружба является основой счастливого брака.
- Готтман объясняет, как должна выглядеть эта дружба: "Дружба в браке основывается на взаимном уважении и радости от общения друг с другом. Такие супруги, как правило, хорошо знают друг друга: что кому нравится, какие у кого причуды и "тараканы", как успокоить или рассмешить партнера. Супруги-друзья очень уважают друг друга и выражают эту любовь всем сердцем и каждый день".
Подготовлено по материалам Клубер.