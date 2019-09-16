Два типа женщин, которых мужчины считают неотразимыми

Вы, наверное, замечали, что иногда чуть ли не все парни на курсе в университете влюблены в одну девушку. Или коллеги на работе засматриваются только на одну даму, при этом далеко не самую красивую. "Что же все в них находят, чего нет у остальных?" - задаетесь вы вопросом.

Скорее всего - ничего, кроме того, что они принадлежат к одному их двух типов женщин, которых мужчины считают неотразимыми.

В действительности ведь каждый из них ищет родственную душу, а не модель для выступления на подиуме.

О каких представительницах прекрасного пола идет речь, объяснили психологи.

1. Женщина-мать

ФОТО: Pixabay

Согласно исследованиям ученых, девушки подсознательно ищут в своих партнерах черты своего отца (даже если отношения с ним и не сложились), а мужчины - то, что напоминает им о матери.

Это настолько глубоко заложено в подсознании, что тут мы себе не хозяева. Скорее всего, притяжение связано с нашими детскими воспоминаниями. Ведь было так уютно и спокойно рядом с мамой, почему бы не вернуть то невероятное чувство безопасности и безграничного счастья вновь? Другими словами,

наш идеал отношений и настоящего Дома - родом из детства. Мы не можем вернуться туда, поэтому тянемся ко всему, что вызывает прежние эмоции.

Вот почему мужчин так притягивает этот тип женщин. Взрослые и сильные парни где-то в глубине души остаются маленькими и беззащитными мальчиками. А значит - хотят заботы, безусловной любви, тепла, вкусных борщей и сырников (как у мамы) и уютного дома (тоже - как у мамы). И главное - чтобы женщина заботилась и любила детей.

Не спешите причислять таких парней к маминкиным сынкам. Это вовсе не то!

На самом деле речь идет о первобытном инстинкте человека, когда перед ним стояли всего две задачи - выжить как вид и оставить после себя потомство.

"А кто, как не мама, поможет в этом?!" - подсказывает подсознание.

Доктор Джой Бразерс утверждает, что практически все мужчины на подсознательном уровне ищут в партнершах черты своей мамы.

Он пишет: "Наши матери оставляют такой глубокий след в сердце, что мы потом всю жизнь ищем знакомые черты в тех женщинах, которых выбираем. Доходит до того, что нас привлекают даже интонация голоса, тип фигуры, привычки и чувство юмора, как у мамы. Поэтому, если матери заботились о нас и относились с теплом и нежностью - мы ищем таких же мягких женщин. Если они были сильными и волевыми - ищем "партнера-товарища".

Матери оказывают неизгладимое влияние на своих сыновей:

они не только закладывают в детях образ будущей супруги, но своими замечаниями и комментариями продолжают влиять на выбор даже тогда, когда те становятся взрослыми.