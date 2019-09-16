МВД: работа России с молодым поколением соотечественников создает риски для Латвии

В концепции отмечается, что Россия использует политику соотечественников в качестве инструмента для вовлечения соотечественников в Латвии в деятельность, направленную против национальной безопасности государства.

Одним из главных приоритетов России в рамках политики соотечественников в последние годы стало укрепление исторической памяти и военно-мемориальная работа.

Соответственно, проводится работа по восстановлению и содержанию памятников, чтобы с их помощью подчеркнуть историческое присутствие России на территории Латвии.

Таким образом Россия стремится к собственной интерпретации исторических событий, отрицая факт оккупации Латвии и ставя под сомнение основы государственности, что противоречит интересам национальной безопасности Латвии, говорится в концепции.

В концепции также сказано, что работа России с молодым поколением соотечественников создает долгосрочные риски в сфере защиты конституционного строя Латвии.

Предоставление стипендий для обучения в российских университетах и усилия по вовлечению молодых соотечественников в российские молодежные мероприятия - лишь некоторые из способов, которыми Россия стремится создать лояльное молодое поколение, которое в будущем можно будет использовать для реализации своих интересов.

"Эти действия России противоречат усилиям Латвии по созданию сплоченного гражданского общества и могут создать риски для евроатлантической геополитической ориентации Латвии", - подчеркивается в концепции.

Авторы концепции напоминают, что работу против Латвии проводят службы разведки и безопасности ряда стран. Однако самую существенную угрозу коллективной безопасности стран-членов НАТО и Европейского союза (ЕС), а также национальной безопасности и интересам Латвии представляют российские спецслужбы.