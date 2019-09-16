4 опасных заболевания, которые долго развиваются без симптомов

Портал "Рамблер/доктор" опубликовал перечень опасных заболеваний, которые часто пропускаются на начальной стадии из-за отсутствия каких-либо симптомов или их слишком слабого проявления. Среди этих болезней указан в первую очаредь диабет. По словам специалистов,

человек уже может быть болен, но уровень сахара этого не покажет - он будет в норме. На начальном этапе признаки этого заболевания могут оставаться незаметными.

Очень коварным недугом является также рак легких, являющийся одним из самых смертоносных среди онкологических диагнозов. Рак легких долгое время считался "болезнью курильщиков", но последние исследования свидетельствуют о том, что он возникает даже у тех, кто в жизни не выкурил ни одной сигареты.

Во многих случаях этот рак обнаруживают, когда пациенты обращаются к врачам из-за необъяснимого кашля, но этот симптом обычно проявляется уже на стадии метастаз.

Зачастую незаметно для человека развивается и глаукома - заболевание, способное привести к полной слепоте. Единственный способ засечь данное заболевание своевременно - это регулярные обследования. После 45 лет их необходимо проходить каждые полгода.