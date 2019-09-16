Исторические кадры: Артём Руднев делает хет-трик в ворота "Ювентуса"

В то время Руднев выступал за польский клуб "Лех", а до этого даугавпилчанин играл за венгерский "Залаэгерсег". В составе "Леха" Руднев выступал до 2012 года, а позже перебрался в Германию и подписал контракт с "Гамбургом". Там Артём выступал до 2016 года, пока не перешёл в "Кёльн".