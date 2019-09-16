Исторические кадры: Артём Руднев делает хет-трик в ворота "Ювентуса"

Ровно девять лет назад, 16 сентября 2010 года, латвийский футболист Артём Руднев сделал хет-трик в матче против титулованного "Ювентуса". Именно с этого момента началось признание Руднева на самом высоком уровне.
В то время Руднев выступал за польский клуб "Лех", а до этого даугавпилчанин играл за венгерский "Залаэгерсег". В составе "Леха" Руднев выступал до 2012 года, а позже перебрался в Германию и подписал контракт с "Гамбургом". Там Артём выступал до 2016 года, пока не перешёл в "Кёльн".
29 сентября 2017 года футболист разорвал контракт с "Кёльном" и объявил о завершении карьеры.
Pirms tieši 9 gadiem šajā dienā Artjoms Rudņevs guva hat-trick pret Turīnas "Juventus". pic.twitter.com/o7UpDSaTBd— andis (@anjo_lv) September 16, 2019