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  • Исторические кадры: Артём Руднев делает хет-трик в ворота "Ювентуса"

Исторические кадры: Артём Руднев делает хет-трик в ворота "Ювентуса"

Артём Руднев

ФОТО: Maciej Opala / www.lechpoznan.pl

Ровно девять лет назад, 16 сентября 2010 года, латвийский футболист Артём Руднев сделал хет-трик в матче против титулованного "Ювентуса". Именно с этого момента началось признание Руднева на самом высоком уровне.

В то время Руднев выступал за польский клуб "Лех", а до этого даугавпилчанин играл за венгерский "Залаэгерсег". В составе "Леха" Руднев выступал до 2012 года, а позже перебрался в Германию и подписал контракт с "Гамбургом". Там Артём выступал до 2016 года, пока не перешёл в "Кёльн".

29 сентября 2017 года футболист разорвал контракт с "Кёльном" и объявил о завершении карьеры.

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