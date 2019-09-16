"Она выбросилась из окна..." Модель Гинта Лапиня рассказала о самом трагичном, что пережила в жизни
Всемирно известная латвийская модель Гинта Лапиня в интервью изданию Santa не только откровенно рассказала, почему рассталась со своим мужем-бизнесменом, но и поделилась самым трагическом событием в жизни, с которым она столкнулась за время модельной карьеры.
Когда это произошло, вспоминает Гинта, ей было 18 лет. "Я находилась на Неделе моды в Париже и делила апартаменты с еще одной девочкой. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что у нее была депрессия. Но тогда я ничего не знала об этой болезни.
Девочка почти не выходила из своей спальни, и когда я звала ее прогуляться или сходить поесть, она отказывалась, а на все мои вопросы отвечала, что с ней все в порядке.
При этом она практически не вставала с кровати. А потом ей пришлось вернуться на пару дней в Нью-Йорк. И там она выпрыгнула из окна. О том, что она мертва, мне сообщили в наших общих апартаментах, где на диване еще лежали ее вещи... Это самое трагичное, что я когда-либо пережила в своей жизни", - призналась Лапиня в интервью.
Гинта не скрывает, что работа модели тяжелая -
мало того, что никогда не знаешь, последует ли за одним успешным проектом другой, девушки часто чувствуют себя еще и одинокими, находясь вдали от семьи.
"Эта девочка блестяще начала свою карьеру и, вероятно, не смогла пережить, что больше не так востребована, как прежде", - вспоминает Лапиня.