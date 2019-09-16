"Она выбросилась из окна..." Модель Гинта Лапиня рассказала о самом трагичном, что пережила в жизни

Когда это произошло, вспоминает Гинта, ей было 18 лет. "Я находилась на Неделе моды в Париже и делила апартаменты с еще одной девочкой. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что у нее была депрессия. Но тогда я ничего не знала об этой болезни.

Девочка почти не выходила из своей спальни, и когда я звала ее прогуляться или сходить поесть, она отказывалась, а на все мои вопросы отвечала, что с ней все в порядке.

При этом она практически не вставала с кровати. А потом ей пришлось вернуться на пару дней в Нью-Йорк. И там она выпрыгнула из окна. О том, что она мертва, мне сообщили в наших общих апартаментах, где на диване еще лежали ее вещи... Это самое трагичное, что я когда-либо пережила в своей жизни", - призналась Лапиня в интервью.

Гинта не скрывает, что работа модели тяжелая -

мало того, что никогда не знаешь, последует ли за одним успешным проектом другой, девушки часто чувствуют себя еще и одинокими, находясь вдали от семьи.